Visul frumos, spulberat în zece minute!

Fraikin BM Granollers – CS Minaur Baia Mare 29-28 (14-18)

CS Minaur a disputat marți seara ultimul meci din Grupa C a EHF European League. Speram să nu fie și ultimul al competiției, înaintea confruntării din deplasare cu Fraikin BM Granollers existând șanse de calificare în grupele principale. Cu condiția unei victorii în Spania, coroborat cu un eșec al lui Slovan acasă cu liderul SAH Aarhus. Vise spulberate însă la finalul celor 60 de minute, când Minaur a cedat la limită – 29-28 (14-18), deznodământ favorabil lui Granollers, a doua echipă calificată din Grupa C în grupele principale, după danezii de la Aarhus.

Competiție părăsită însă cu fruntea sus, după un meci excelent realizat de Minaur în primele 50 de minute, ca mai apoi finalul să surâdă gazdelor, care au beneficiat și de sprijinul celor doi cavaleri ai fluierului, croații luând câteva decizii controversate. Băimărenii au fost extrem de aproape de o calificare istorică, doar că ritmul impus la acest nivel nu a putut fi susținut timp de 60 de minute de jucătorii noștri, însă trebuie remarcat faptul că Minaur a arătat că este capabil să joace cu elita handbalului european.

Prima repriză a fost una senzațională pentru Minaur, care a condus pe întreaga durată a ei, chiar și la șase goluri – 9-15 (23), 11-17 (27). O evoluție perfectă, încununată de o diferență de patru lungimi la jumătatea ei în favoarea băieților antrenați de Nuno Farelo – 14-18.

Dincolo, la Slovan cu Aarhus, avantajul era de partea danezilor – 12-16, scor la care Minaur era în grupele principale ale European League.

Minaur păstrează un avantaj consistent și în debutul părții secunde – 15-20 (35), aproape anulat în decurs de patru minute – 19-20. Nuno Farelo se vede nevoit să solicite time-out pentru a tăia elanul adversarului, dar mai ales pentru a încerca să corecteze vulnerabilitățile băieților săi, timp de odihnă care-și face efectul – 20-24 (45). Tot acest avantaj se risipește în decurs de numai două minute, perioadă în care Granollers a marcat de patru ori: 24-24. Mai deți­nem inițiativa încă o dată – 24-25 (50), iar ultimele zece minute nu mai dispunem de resursele necesare pentru a tranșa decisivul în favoarea noastră. Spaniolii preiau conducerea pentru prima oară în acest joc în minutul 52 – 26-25, pe care nu o mai cedează deloc, ajungând să se desprindă și la trei goluri cu două minute înainte de final – 29-26, și obțin o calificare pe care avem convingerea că nu o mai sperau la un moment dat. Meciul se încheie cu 29-28 pentru Granollers și cu un gust amar în tabăra Minaurului deoarece calificarea ne-a surâs mare parte din meci, dar am ratat-o pe ultima sută de metri din varii motive. Băieților nu le rămâne decât să ridice capul din pământ și să se revanșeze în campionat și Cupa României, demonstrând că echipa deține un potențial uriaș pentru viitor.

În celălalt meci, SAH Aarhus și-a respectat blazonul și a învins la Slovan cu 37-30.

Palau d’Esports de Granollers. Spectatori, aproximativ 700. Arbitri: Davor Loncar și Zoran Loncar (Croația). Delegat EHF: Alan Grima (Malta). Aruncări de la 7 m: 3-2 (transformate: 2-2). Minute de eliminare: 6-14.

Granollers: Krivokapic (3 intervenții), Martinez (4 intervenții) – Urdangarin de Borbón 7, Franco i Miro 6, Fis Ballester 5, Deumal Torroella 4, Figueras Trejo 3, Reguart Massana 3, Palomino Morón 1, Roman de Mingo, Espigulé González, Prieto Lázaro, Povill Nadal, Armengol Garin, Fischer, Esteban. Oficiali: Antonio Rama Garcia (principal), Antonio Jesus Garcia Robledo (secund), Pedro Garcia Ramirez (cu portarii).

CS Minaur Baia Mare: Terekhov (5 intervenții), Sîncu (6 intervenții) – T. Botea 7, E. Pop 5, Kotrc 4, Kozakevych 4, Mollino da Silva 4, Nagy 2, Pavlov 2 (din 7 m), Fotache, Cumpănici, Vujic, Zeinelabedin. Nu au jucat: Stanciu, L. Sabou, Ardelean. Oficiali: Nuno Farelo, Mihai Bușecan, Răzvan Pop, Vlad Pop.

Rezultate Grupa C

Marți, 14 octombrie: Granollers – Skanderborg: 26-31; Slovan – Minaur: 35-29

Marți, 21 octombrie: Minaur – Granollers: 24-24; Skanderborg – Slovan: 34-30

Marți, 11 noiembrie: Slovan – Granollers: 29-34; Minaur – Skanderborg: 27-45

Marți, 18 noiembrie: Granollers – Slovan: 27-35; Skanderborg – Minaur: 39-26

Marți, 25 noiembrie: Skanderborg – Granollers: 28-29; Minaur – Slovan: 28-22

Marți, 2 decembrie: Granollers – Minaur: 29-28; Slovan – Skanderborg: 30-37

Echipele clasate pe primele două locuri s-au calificat în grupele principale, care se vor desfășura între 17 februarie și 10 martie. Play-offul se joacă în 31 martie și 7 aprilie. Sferturile sunt planificate în 28 aprilie și 5 mai. Semifinalele și finalele se disputa în 30 și 31 mai (Final Four).