537 locuri de muncă disponibile în Maramureș

În această săptămână, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș pune la dispoziția celor interesați 537 locuri de muncă vacante.

Se caută: agent curățenie clădiri și mijloace de transport, ajutoare bucătari, ajutoare ospătari, ambalatori manuali, antrenori, brutari, bucătari, cameriste, confecționeri, conducător întreprindere mică – patron (girant) în prestări servicii, electricieni, grădinari, instructor de fitness, instalatori apă, canal, îngrijitor spații hoteliere, lucrător în gospodăria agroturistică, lă­cătuși mecanici, lucrători bucătărie, lucrători comerciali, mecanici auto, mecanici utilaje, muncitori necalificați, tâmplari universali, vânzători, dar și administrator, administrator societate comercială, consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generală, contabil, director economic, director general societate comercială, director vânzări, farmacist, ingineri, logoped, manageri, medic veterinar, psiholog, psihopedagog, referent de specialitate financiar-contabilitate, reprezentant comercial, responsabil proces, specialist marketing, specialist resurse umane, şef departament mărfuri alimentare/nealimentare, șef proces fabricație, tehnician proiectant, traducător (studii superioare).

Cei interesați pot obține mai multe informații de la sediul AJOFM Maramureș, Baia Mare, str. Hortensiei 1/A, tel. 0262227.821, e-mail ajofm.mm@anofm.gov.ro.

Învățământul primar – Fără studii (114):

• agent curățenie clădiri și mijloace de transport (3)

• ajutor bucătar (2)

• ajutor ospătar (2)

• alţi muncitori în servicii pentru curăţenie (7)

• grădinar (2)

• instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze (1)

• îngrijitor spații hoteliere (2)

• lucrător în gospodăria agroturistică (1)

• manipulant mărfuri (2)

• mașinist la mașini pentru terasamente (ifronist) (2)

• muncitor necalificat la ambalarea produselor solide și semisolide (24)

• muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (42)

• muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (8)

• muncitor necalificat în industria confecţiilor (10)

• muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (5)

• spălător vehicule (1)

Studii gimnaziale – Școala Generală (165):

• administrator societate comercială (1)

• agent curățenie clădiri și mijloace de transport (1)

• agent dezinfecţie, deratizare, dezinsecţie (1)

• ambalator manual (28)

• antrenor (3)

• apicultor (1)

• asistent personal al persoanei cu handicap grav (5)

• betonist (1)

• cameristă hotel (1)

• cărăuş (2)

• conducător auto transport rutier de mărfuri (1)

• confecţioner produse textile (6)

• consultant nutriţionist (1)

• dulgher (exclusiv restaurator) (1)

• electrician în construcții (1)

• electrician în construcții civile și industriale (2)

• femeie de serviciu (6)

• instalator apă, canal (2)

• instructor de fitness (3)

• încărcător-descărcător (30)

• îngrijitor de copii (3)

• îngrijitor spații hoteliere (2)

• lucrător bucătărie (spălător vase mari) (8)

• lucrător comercial (7)

• lucrător gestionar (2)

• manipulant mărfuri (1)

• menajeră (1)

• operator la mașini-unelte cu comandă numerică în prelucrarea lemnului (2)

• operator recepţie (3)

• patiser (4)

• preparator de semifabricate şi preparate culinare (4)

• preparator îngheţată (1)

• secretară (1)

• spălător vehicule (1)

• sudor (2)

• șofer de autoturisme și camionete (1)

• tapițer (10)

• tâmplar universal (4)

• tehnician maşini şi utilaje (1)

• tehnician pentru sisteme de detecție, supraveghere video, control acces (1)

• tehnician pentru sisteme și instalații de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu (2)

• vânzător (6)

Studii liceale – Liceu de specialitate (41):

• administrator societate comercială (1)

• agent de vânzări (1)

• agent servicii client (1)

• casier (1)

• cofetar (1)

• conducător auto transport rutier de mărfuri (2)

• confecţioner-asamblor articole din textile (10)

• consultant în management (2)

• designer industrial (1)

• designer pagini web (studii medii) (1)

• director societate comercială (1)

• electrician auto (1)

• inspector cu supravegherea și verificarea tehnică a instalațiilor (1)

• lucrător comercial (2)

• operator la prelucrarea maselor plastice (10)

• recepționist (1)

• specialist marketing online (1)

• șef departament mărfuri alimentare/nealimentare (1)

• tehnician gestiune stoc (1)

• tehnician rețele de telecomunicații (1)

Studii liceale – Liceu Teoretic (71):

• administrator imobile (1)

• administrator societate comercială (3)

• agent comercial (1)

• agent curățenie clădiri și mijloace de transport (1)

• agent de vânzări (1)

• agent servicii client (1)

• animator socioeducativ (3)

• asistent manager (4)

• barman (2)

• bucătar (1)

• conducător firmă mică – patron (girant) în afaceri, intermedieri și alte servicii comerciale (1)

• confecţioner articole hârtie (3)

• director comercial (1)

• director general societate comercială (1)

• electrician în construcţii (1)

• funcţionar administrativ (1)

• gestionar depozit (2)

• infirmier/infirmieră (2)

• îngrijitor clădiri (1)

• lucrător comercial (8)

• lucrător gestionar (2)

• operator introducere, validare și prelucrare date (4)

• organizator prestări servicii (3)

• recepționist (2)

• referent resurse umane (1)

• secretară (4)

• specialist marketing (7)

• șofer de autoturisme și camionete (2)

• tehnician rețele de telecomunicații (1)

• vânzător (3)

Studii Profesionale – Înv. complementar de ucenici (4):

• asistent manager (1)

• instalator apă, canal (1)

• instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze (2)

Studii Profesionale – Școală Profesională (89):

• bucătar (1)

• confecționer, prelucrător în industria textilă (10)

• electrician de întreținere și reparații (2)

• electrician exploatare rețele electrice (1)

• electrician în construcții (15)

• femeie de serviciu (4)

• instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze (1)

• instalator încălzire centrală şi de gaze (1)

• îngrijitor clădiri (4)

• lăcătuș mecanic (4)

• lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale (1)

• lucrător comercial (3)

• mecanic auto (1)

• menajeră (1)

• operator la prelucrarea cauciucului (10)

• ospătar (chelner) (1)

• presator metale la rece (2)

• șofer de autoturisme și camionete (7)

• tâmplar universal (10)

• vânzător la domiciliul clientului pe bază de comandă (6)

• vopsitor industrial (2)

• zugrav (2)

Studii Postliceale (4):

• coafor stilist (1)

• maseur (1)

• mecanic auto (1)

• stilist protezist de unghii (1)

Studii Universitare (48):

• administrator (1)

• administrator societate comercială (1)

• consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generală (1)

• contabil (2)

• director economic (1)

• director general societate comercială (1)

• director vânzări (1)

• farmacist (1)

• inginer construcții hidrotehnice (1)

• inginer electrician (1)

• inginer electroenergetică (1)

• inginer instalaţii pentru construcţii (1)

• logoped (1)

• manager (4)

• manager achiziţii (1)

• manager de întreprindere socială (10)

• manager general (1)

• medic veterinar (1)

• psiholog (2)

• psihopedagog (1)

• referent de specialitate financiar-contabilitate (1)

• reprezentant comercial (1)

• responsabil proces (1)

• specialist marketing (1)

• specialist resurse umane (1)

• şef departament mărfuri alimentare/nealimentare (1)

• șef proces fabricație (1)

• tehnician proiectant (4)

• traducător (studii superioare) (1)

Studii Universitare – Master (1):

• director de departament organizare evenimente (1)