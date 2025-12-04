537 locuri de muncă disponibile în Maramureș

În această săptămână, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș pune la dispoziția celor interesați 537 locuri de muncă vacante.
Se caută: agent curățenie clădiri și mijloace de transport, ajutoare bucătari, ajutoare ospătari, ambalatori manuali, antrenori, brutari, bucătari, cameriste, confecționeri, conducător întreprindere mică – patron (girant) în prestări servicii, electricieni, grădinari, instructor de fitness, instalatori apă, canal, îngrijitor spații hoteliere, lucrător în gospodăria agroturistică, lă­cătuși mecanici, lucrători bucătărie, lucrători comerciali, mecanici auto, mecanici utilaje, muncitori necalificați, tâmplari universali, vânzători, dar și administrator, administrator societate comercială, consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generală, contabil, director economic, director general societate comercială, director vânzări, farmacist, ingineri, logoped, manageri, medic veterinar, psiholog, psihopedagog, referent de specialitate financiar-contabilitate, reprezentant comercial, responsabil proces, specialist marketing, specialist resurse umane, şef departament mărfuri alimentare/nealimentare, șef proces fabricație, tehnician proiectant, traducător (studii superioare).

Cei interesați pot obține mai multe informații de la sediul AJOFM Maramureș, Baia Mare, str. Hortensiei 1/A, tel. 0262227.821, e-mail ajofm.mm@anofm.gov.ro.
Învățământul primar – Fără studii (114):
• agent curățenie clădiri și mijloace de transport (3)
• ajutor bucătar (2)
• ajutor ospătar (2)
• alţi muncitori în servicii pentru curăţenie (7)
• grădinar (2)
• instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze (1)
• îngrijitor spații hoteliere (2)
• lucrător în gospodăria agroturistică (1)
• manipulant mărfuri (2)
• mașinist la mașini pentru terasamente (ifronist) (2)
• muncitor necalificat la ambalarea produselor solide și semisolide (24)
• muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (42)
• muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (8)
• muncitor necalificat în industria confecţiilor (10)
• muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (5)
• spălător vehicule (1)
Studii gimnaziale – Școala Generală (165):
• administrator societate comercială (1)
• agent curățenie clădiri și mijloace de transport (1)
• agent dezinfecţie, deratizare, dezinsecţie (1)
• ambalator manual (28)
• antrenor (3)
• apicultor (1)
• asistent personal al persoanei cu handicap grav (5)
• betonist (1)
• cameristă hotel (1)
• cărăuş (2)
• conducător auto transport rutier de mărfuri (1)
• confecţioner produse textile (6)
• consultant nutriţionist (1)
• dulgher (exclusiv restaurator) (1)
• electrician în construcții (1)
• electrician în construcții civile și industriale (2)
• femeie de serviciu (6)
• instalator apă, canal (2)
• instructor de fitness (3)
• încărcător-descărcător (30)
• îngrijitor de copii (3)
• îngrijitor spații hoteliere (2)
• lucrător bucătărie (spălător vase mari) (8)
• lucrător comercial (7)
• lucrător gestionar (2)
• manipulant mărfuri (1)
• menajeră (1)
• operator la mașini-unelte cu comandă numerică în prelucrarea lemnului (2)
• operator recepţie (3)
• patiser (4)
• preparator de semifabricate şi preparate culinare (4)
• preparator îngheţată (1)
• secretară (1)
• spălător vehicule (1)
• sudor (2)
• șofer de autoturisme și camionete (1)
• tapițer (10)
• tâmplar universal (4)
• tehnician maşini şi utilaje (1)
• tehnician pentru sisteme de detecție, supraveghere video, control acces (1)
• tehnician pentru sisteme și instalații de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu (2)
• vânzător (6)
Studii liceale – Liceu de specialitate (41):
• administrator societate comercială (1)
• agent de vânzări (1)
• agent servicii client (1)
• casier (1)
• cofetar (1)
• conducător auto transport rutier de mărfuri (2)
• confecţioner-asamblor articole din textile (10)
• consultant în management (2)
• designer industrial (1)
• designer pagini web (studii medii) (1)
• director societate comercială (1)
• electrician auto (1)
• inspector cu supravegherea și verificarea tehnică a instalațiilor (1)
• lucrător comercial (2)
• operator la prelucrarea maselor plastice (10)
• recepționist (1)
• specialist marketing online (1)
• șef departament mărfuri alimentare/nealimentare (1)
• tehnician gestiune stoc (1)
• tehnician rețele de telecomunicații (1)
Studii liceale – Liceu Teoretic (71):
• administrator imobile (1)
• administrator societate comercială (3)
• agent comercial (1)
• agent curățenie clădiri și mijloace de transport (1)
• agent de vânzări (1)
• agent servicii client (1)
• animator socioeducativ (3)
• asistent manager (4)
• barman (2)
• bucătar (1)
• conducător firmă mică – patron (girant) în afaceri, intermedieri și alte servicii comerciale (1)
• confecţioner articole hârtie (3)
• director comercial (1)
• director general societate comercială (1)
• electrician în construcţii (1)
• funcţionar administrativ (1)
• gestionar depozit (2)
• infirmier/infirmieră (2)
• îngrijitor clădiri (1)
• lucrător comercial (8)
• lucrător gestionar (2)
• operator introducere, validare și prelucrare date (4)
• organizator prestări servicii (3)
• recepționist (2)
• referent resurse umane (1)
• secretară (4)
• specialist marketing (7)
• șofer de autoturisme și camionete (2)
• tehnician rețele de telecomunicații (1)
• vânzător (3)
Studii Profesionale – Înv. complementar de ucenici (4):
• asistent manager (1)
• instalator apă, canal (1)
• instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze (2)
Studii Profesionale – Școală Profesională (89):
• bucătar (1)
• confecționer, prelucrător în industria textilă (10)
• electrician de întreținere și reparații (2)
• electrician exploatare rețele electrice (1)
• electrician în construcții (15)
• femeie de serviciu (4)
• instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze (1)
• instalator încălzire centrală şi de gaze (1)
• îngrijitor clădiri (4)
• lăcătuș mecanic (4)
• lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale (1)
• lucrător comercial (3)
• mecanic auto (1)
• menajeră (1)
• operator la prelucrarea cauciucului (10)
• ospătar (chelner) (1)
• presator metale la rece (2)
• șofer de autoturisme și camionete (7)
• tâmplar universal (10)
• vânzător la domiciliul clientului pe bază de comandă (6)
• vopsitor industrial (2)
• zugrav (2)
Studii Postliceale (4):
• coafor stilist (1)
• maseur (1)
• mecanic auto (1)
• stilist protezist de unghii (1)
Studii Universitare (48):
• administrator (1)
• administrator societate comercială (1)
• consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generală (1)
• contabil (2)
• director economic (1)
• director general societate comercială (1)
• director vânzări (1)
• farmacist (1)
• inginer construcții hidrotehnice (1)
• inginer electrician (1)
• inginer electroenergetică (1)
• inginer instalaţii pentru construcţii (1)
• logoped (1)
• manager (4)
• manager achiziţii (1)
• manager de întreprindere socială (10)
• manager general (1)
• medic veterinar (1)
• psiholog (2)
• psihopedagog (1)
• referent de specialitate financiar-contabilitate (1)
• reprezentant comercial (1)
• responsabil proces (1)
• specialist marketing (1)
• specialist resurse umane (1)
• şef departament mărfuri alimentare/nealimentare (1)
• șef proces fabricație (1)
• tehnician proiectant (4)
• traducător (studii superioare) (1)
Studii Universitare – Master (1):
• director de departament organizare evenimente (1)

