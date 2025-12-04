537 locuri de muncă disponibile în Maramureș

În această săptămână, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș pune la dispoziția celor interesați 537 locuri de muncă vacante.
Se caută: agent curățenie clădiri și mijloace de transport, ajutoare bucătari, ajutoare ospătari, ambalatori manuali, antrenori, brutari, bucătari, cameriste, confecționeri, conducător întreprindere mică – patron (girant) în prestări servicii, electricieni, grădinari, instructor de fitness, instalatori apă, canal, îngrijitor spații hoteliere, lucrător în gospodăria agroturistică, lăcătuși mecanici, lucrători bucătărie, lucrători comerciali, mecanici auto, mecanici utilaje, muncitori necalificați, tâmplari universali, vânzători, dar și administrator, administrator societate comercială, consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generală, contabil, director economic, director general societate comercială, director vânzări, farmacist, ingineri, logoped, manageri, medic veterinar, psiholog, psihopedagog, referent de specialitate financiar-contabilitate, reprezentant comercial, responsabil proces, specialist marketing, specialist resurse umane, şef departament mărfuri alimentare/nealimentare, șef proces fabricație, tehnician proiectant, traducător (studii superioare).
Cei interesați pot obține mai multe informații de la sediul AJOFM Maramureș, Baia Mare, str. Hortensiei 1/A, tel. 0262227.821, e-mail ajofm.mm@anofm.gov.ro.
Învățământul primar – Fără studii (114):
• agent curățenie clădiri și mijloace de transport (3)
• ajutor bucătar (2)
• ajutor ospătar (2)
• alţi muncitori în servicii pentru curăţenie (7)
• grădinar (2)
• instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze (1)
• îngrijitor spații hoteliere (2)
• lucrător în gospodăria agroturistică (1)
• manipulant mărfuri (2)
• mașinist la mașini pentru terasamente (ifronist) (2)
• muncitor necalificat la ambalarea produselor solide și semisolide (24)
• muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (42)
• muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (8)
• muncitor necalificat în industria confecţiilor (10)
• muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (5)
• spălător vehicule (1)
Studii gimnaziale – Școala Generală (165):
• administrator societate comercială (1)
• agent curățenie clădiri și mijloace de transport (1)
• agent dezinfecţie, deratizare, dezinsecţie (1)
• ambalator manual (28)
• antrenor (3)
• apicultor (1)
• asistent personal al persoanei cu handicap grav (5)
• betonist (1)
• cameristă hotel (1)
• cărăuş (2)
• conducător auto transport rutier de mărfuri (1)
• confecţioner produse textile (6)
• consultant nutriţionist (1)
• dulgher (exclusiv restaurator) (1)
• electrician în construcții (1)
• electrician în construcții civile și industriale (2)
• femeie de serviciu (6)
• instalator apă, canal (2)
• instructor de fitness (3)
• încărcător-descărcător (30)
• îngrijitor de copii (3)
• îngrijitor spații hoteliere (2)
• lucrător bucătărie (spălător vase mari) (8)
• lucrător comercial (7)
• lucrător gestionar (2)
• manipulant mărfuri (1)
• menajeră (1)
• operator la mașini-unelte cu comandă numerică în prelucrarea lemnului (2)
• operator recepţie (3)
• patiser (4)
• preparator de semifabricate şi preparate culinare (4)
• preparator îngheţată (1)
• secretară (1)
• spălător vehicule (1)
• sudor (2)
• șofer de autoturisme și camionete (1)
• tapițer (10)
• tâmplar universal (4)
• tehnician maşini şi utilaje (1)
• tehnician pentru sisteme de detecție, supraveghere video, control acces (1)
• tehnician pentru sisteme și instalații de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu (2)
• vânzător (6)
Studii liceale – Liceu de specialitate (41):
• administrator societate comercială (1)
• agent de vânzări (1)
• agent servicii client (1)
• casier (1)
• cofetar (1)
• conducător auto transport rutier de mărfuri (2)
• confecţioner-asamblor articole din textile (10)
• consultant în management (2)
• designer industrial (1)
• designer pagini web (studii medii) (1)
• director societate comercială (1)
• electrician auto (1)
• inspector cu supravegherea și verificarea tehnică a instalațiilor (1)
• lucrător comercial (2)
• operator la prelucrarea maselor plastice (10)
• recepționist (1)
• specialist marketing online (1)
• șef departament mărfuri alimentare/nealimentare (1)
• tehnician gestiune stoc (1)
• tehnician rețele de telecomunicații (1)
Studii liceale – Liceu Teoretic (71):
• administrator imobile (1)
• administrator societate comercială (3)
• agent comercial (1)
• agent curățenie clădiri și mijloace de transport (1)
• agent de vânzări (1)
• agent servicii client (1)
• animator socioeducativ (3)
• asistent manager (4)
• barman (2)
• bucătar (1)
• conducător firmă mică – patron (girant) în afaceri, intermedieri și alte servicii comerciale (1)
• confecţioner articole hârtie (3)
• director comercial (1)
• director general societate comercială (1)
• electrician în construcţii (1)
• funcţionar administrativ (1)
• gestionar depozit (2)
• infirmier/infirmieră (2)
• îngrijitor clădiri (1)
• lucrător comercial (8)
• lucrător gestionar (2)
• operator introducere, validare și prelucrare date (4)
• organizator prestări servicii (3)
• recepționist (2)
• referent resurse umane (1)
• secretară (4)
• specialist marketing (7)
• șofer de autoturisme și camionete (2)
• tehnician rețele de telecomunicații (1)
• vânzător (3)
Studii Profesionale – Înv. complementar de ucenici (4):
• asistent manager (1)
• instalator apă, canal (1)
• instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze (2)
Studii Profesionale – Școală Profesională (89):
• bucătar (1)
• confecționer, prelucrător în industria textilă (10)
• electrician de întreținere și reparații (2)
• electrician exploatare rețele electrice (1)
• electrician în construcții (15)
• femeie de serviciu (4)
• instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze (1)
• instalator încălzire centrală şi de gaze (1)
• îngrijitor clădiri (4)
• lăcătuș mecanic (4)
• lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale (1)
• lucrător comercial (3)
• mecanic auto (1)
• menajeră (1)
• operator la prelucrarea cauciucului (10)
• ospătar (chelner) (1)
• presator metale la rece (2)
• șofer de autoturisme și camionete (7)
• tâmplar universal (10)
• vânzător la domiciliul clientului pe bază de comandă (6)
• vopsitor industrial (2)
• zugrav (2)
Studii Postliceale (4):
• coafor stilist (1)
• maseur (1)
• mecanic auto (1)
• stilist protezist de unghii (1)
Studii Universitare (48):
• administrator (1)
• administrator societate comercială (1)
• consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generală (1)
• contabil (2)
• director economic (1)
• director general societate comercială (1)
• director vânzări (1)
• farmacist (1)
• inginer construcții hidrotehnice (1)
• inginer electrician (1)
• inginer electroenergetică (1)
• inginer instalaţii pentru construcţii (1)
• logoped (1)
• manager (4)
• manager achiziţii (1)
• manager de întreprindere socială (10)
• manager general (1)
• medic veterinar (1)
• psiholog (2)
• psihopedagog (1)
• referent de specialitate financiar-contabilitate (1)
• reprezentant comercial (1)
• responsabil proces (1)
• specialist marketing (1)
• specialist resurse umane (1)
• şef departament mărfuri alimentare/nealimentare (1)
• șef proces fabricație (1)
• tehnician proiectant (4)
• traducător (studii superioare) (1)
Studii Universitare – Master (1):
• director de departament organizare evenimente (1)