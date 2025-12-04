Baia Mare va pregăti tehnicieni radiologi

În parteneriat cu Universitatea de Medicină ”Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca se dorește înființarea unei noi specialități la extensia din Baia Mare. Astfel, începând cu anul universitar viitor, va fi pregătită o grupă de tehnicieni radiologi. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea.

”Încercăm un proiect nou, înființarea unei noi secții pentru tehnicieni de radiologie, să pregătim noile generații de tehnicieni. pe acest segment de radiologie, medicii sunt extrem de importanți, sunt greu de găsit și extrem de scump, dar tehnicienii sunt cei mare muncesc în fiecare zi și fără de care aparatele nu pot să funcționeze”, a explicat acesta. Momentul este cum nu se poate mai potrivit, în condițiile în care la Spitalul Județean de Urgență Baia Mare au sosit numeroase aparate noi, de înaltă performanță, care toate au nevoie de astfel de specialiști. ”Va fi o grupă de 15 studenți și având această bază logistică extraordinară, ne aflăm într-o situație extrem de favorabilă pentru Spitalul Județean. În ultimele 5 luni de zile este incredibil ce s-a întâmplat la partea de investiții”, a explicat și Rareș Pop, managerul spitalului.