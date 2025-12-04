Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță finalizarea procesului de autorizare la plată pentru plățile în avans aferente Campaniei 2025, care se desfășoară anual în perioada 16 octombrie – 30 noiembrie.
Suma totală autorizată la plată: 957.455.442,06 euro (4.863.362.885,31 lei). Număr de beneficiari: 652.505 fermieri. La nivelul Centrului Județean Maramureș, au fost autorizate la plată 29.298 persoane, reprezentând 96,49% din fermierii maramureșeni care au depus cereri de plată în Campania 2025. Precizăm că suma totală autorizată la plată de Centrul Județean Maramureș a fost de 16.055.713,69 euro. Instituția va continua efectuarea plăților astfel încât toți beneficiarii eligibili să primească integral sprijinul cuvenit.
Campania 2025 • APIA a ajuns la final cu plățile în avans
