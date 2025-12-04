Campania 2025 • APIA a ajuns la final cu plățile în avans

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță finalizarea procesului de autorizare la plată pentru plățile în avans aferente Campaniei 2025, care se desfășoară anual în perioada 16 octombrie – 30 noiembrie.

Suma totală autorizată la plată: 957.455.442,06 euro (4.863.362.885,31 lei). Număr de beneficiari: 652.505 fermieri. La nivelul Centrului Județean Maramureș, au fost autorizate la plată 29.298 persoane, reprezentând 96,49% din fermierii maramureșeni care au depus cereri de plată în Campania 2025. Precizăm că suma totală autorizată la plată de Centrul Județean Maramureș a fost de 16.055.713,69 euro. Instituția va continua efectuarea plăților astfel încât toți beneficiarii eligibili să primească integral sprijinul cuvenit.