Când intră în funcțiune aparatele de ultimă generație ale Spitalului Județean de Urgență Baia Mare

Recent, președintele Consiliului Județean (CJ) Maramureș, Gabriel Zetea, a efectuat o vizită la Spitalul Județean de Urgență Baia Mare, pentru a vedea cum evoluează șantierele deschise în vederea montării aparaturii performante primită de unitatea spitalicească. În momentul de față vorbim de trei spații diferite, care trebuie amenajate pentru punerea în funcțiune a noului RMN 3 Tesla, a noului SPEC-CT și a noului PET-CT.

”Încercăm să transformăm spitalul într-un punct de referință în zona imagisticii în întregul peisaj din România. Se lucrează pentru a instala trei echipamente medicale performante în valoare de peste 6 milioane de euro. Avem ambiția să finalizăm șantierele până la sfârșitul anului. Avem aparatul SPEC-CT, PET-CT-ul și deja avem instalat aparatul RMN, însă acolo s-a spart o bucată din spital pentru a putea introduce aparatura. Fiecare dintre aceste trei aparate are beneficii pe diferite zone. Aparatul SPEC-CT este unic în spitalele din nord-vestul României și va avea personalul său propriu. Zona de acțiune este extrem de largă, de la oncologie până la cardiologie. Folosește două tehnologii: avem imaginea computerului tomograf, peste care se suprapune cea de SPEC-CT, iar în felul acesta medicii pot să interpreteze la detaliu afecțiunile pe care altfel nu ar avea cum să le vadă. Este o tehnologie extrem de nouă”, a declarat Gabriel Zetea.

Managerul spitalului Rareș Pop a explicat că SPEC-CT-ul va fi folosit abia din primăvara anului viitor. ”Pe lângă echipamente este personalul medical care va deservi aceste echipamente, medici de medicină nucleară pe care îi avem deja în colaborare. Noi nu puteam să achiziționăm aparatura fără personal de specialitate. Însă, pe lângă medici și asistente, avem nevoie de tehnicieni, de radiofizicieni. Așteptăm celelalte etape de punere în funcțiune. Sperăm ca la finele lunii martie – început de aprilie să avem primii pacienți care să beneficieze de aceste investigații”, a precizat acesta.

Un alt șantier la care se lucrează zi de zi este cel unde se amenajează spațiile pentru noul PET-CT. Acest nou computer tomograf va face diferența în special în afecțiunile oncologice. ”Este unul dintre aparate care salvează vieți, care are tehnologii noi, la fel, folosește două imagini suprapuse și poate să vadă mult mai în detaliu afecțiunile oncologice și le poate vedea mult mai repede. La fel, poate să vadă mult mai repede dacă există cazul de recidivă. Pe acest segment, suntem un punct de referință atât în diagnosticarea afecțiunilor oncologice, cât și în tratamentul lor. În cazul acestui aparat avem o finanțare mare din partea Ministerului Sănătății, cu o cofinanțare a CJ-ului. La fel, vom finaliza șantierul până la sfârșitul acestui an”, spune Gabriel Zetea, președintele CJ Maramureș. Noul aparat va fi funcțional cel mai probabil probabil tot de la finele lunii martie 2026.

Spațiile pentru aceste două nouă aparate au fost ridicate și amenajate în zona administrativă a spitalului. Noul RMN 3 Tesla a fost însă deja instalat în cadrul unității spitalicești. Spitalul Județean de Urgență Baia Mare va avea două astfel de aparate și-n acest fel se dorește reducerea timpilor de așteptare pentru pacienții care au nevoie de acest tip de investigații. ”Noul RMN este în probe de verificare. Din luna ianuarie a anului viitor va intra în funcțiune. O să fie două RMN-uri. Acest nou aparat îl vom pune în contract cu CAS-ul și sperăm să avem noi deconturi”, a precizat Rareș Pop. Spitalul va oferi pacienților posibilitatea de a-și face RMN-uri și contracost, însă prețul va fi cel mai mic, la valoarea decontată de către Casa de Asigurări, respectiv 580 lei. Astfel de investigații se vor face însă doar în baza unui consult de specialitate și nu strict la cererea pacienților. De asemenea, se caută soluții pentru pacienții cu o situație financiară dificilă și care nu-și permit să plătească un RMN. Aici, Consiliul Județean Maramureș ar putea sări în ajutor. ”Din când în când, o să stabilim o zi, în care pacienții fără posibilități materiale să poată să beneficieze gratuit de RMN. Vor fi cazuri sociale”, a punctat Gabriel Zetea.