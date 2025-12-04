CSȘ 2 Baia Mare a cucerit 16 medalii la Bistrița

Festivalul Național de gimnastică ritmică a avut loc în Bistrița. Un eveniment la care au participat și sportivele de la CSȘ 2 Baia Mare, antrenate de Mihaela Borz Costin. Competiție la care clubul băimărean a ajuns de 16 ori pe podium.

Rezultate CSȘ 2 Baia Mare

Junioare 1: Tania Roman – locul 1 la panglică, locul 3 la măciuci

Junioare 2: Iris Blaga (2013) – locul 2 la minge, locul 5 la măciuci; Alessia Trufan (2012) – locul 2 la minge, locul 2 la măciuci; duo (Iris + Alessia) – locul 2 la cercuri

Junioare 3: Ingrid Petrușca (2015) – locul 1 la minge, locul 3 la cerc; Alexandra Minciuna – locul 2 la coardă, locul 3 la panglică; duo (Ingrid + Alexandra) – locul 1 fără obiect

Junioare 4: Maria Morar (2018) – locul 2 fără obiect; Teodora Bud (2017) – locul 2 fără obiect; Anamaria Vereș – locul 3 fără obiect; Alessia Crișan (2016) – locul 4 fără obiect; Ilinca Pop – locul 3 fără obiect; trio (Teodora + Ilinca + Alessia) – locul 3 fără obiect.