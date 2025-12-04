Curs de prim ajutor la Ruscova

Serviciul de Ajutor Maltez Baia Mare a încheiat stagiul de pregătire în noua formulă a cursului ”Metode și tehnici pentru acordarea primului ajutor de bază” cu participarea a peste 35 de cadre didactice, personal auxiliar și administrativ de la Școala Gimnazială Nr. 1 din comuna Ruscova.

”Cursul este derulat în parteneriat de către Serviciul de Ajutor Maltez Baia Mare și Casa Corpului Didactic Maramureș în cadrul programelor de formare continuă avizate 2025-2026, include un număr de 50 de ore de pregătire teoretică și practică și se adresează personalului didactic de predare, personalului didactic auxiliar și personalului didactic de conducere, de îndrumare și control, precum și personalului administrativ. La grădiniță, la școală, pe terenul de sport sau la activități recreative, pregătirea eficientă și susținută a personalului din unitățile de învățământ este de neprețuit pentru copiii noștri, iar fiecare stagiu de pregătire pentru însușirea tehnicilor și deprinderilor de prim ajutor pe care voluntarii de la Serviciul de Ajutor Maltez Baia Mare îl desfășoară, este o oportunitate de a aduce un plus de siguranță în școală și în comunitate, de a contribui activ la construcția durabilă a unui mediu educațional sustenabil”, au explicat reprezentanții Serviciului de Ajutor Maltez Baia Mare.