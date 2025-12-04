Săptămâna trecută, a avut loc ședința ordinară a Consiliului Local Remeți. Aleșii locali au adoptat în plen câteva proiecte de hotărâre importante pentru comunitatea locală.
Astfel, pe ordinea de zi a figurat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2025. De asemenea, o altă hotărâre adoptată a fost cea privind implementarea proiectului „Achiziție dotări în vederea colectării selective a deșeurilor în Comuna Remeți”. Nu în ultimul rând, consilierii și-au dat girul pentru concesionarea carierei de piatră din Remeți, aflată în domeniul privat al comunei, precum și pentru studiul de oportunitate și cheltuielile aferente desfășurării procedurilor necesare concesionarii.
Hotărâri importante, adoptate în ședința de Consiliu Local Remeți
Săptămâna trecută, a avut loc ședința ordinară a Consiliului Local Remeți. Aleșii locali au adoptat în plen câteva proiecte de hotărâre importante pentru comunitatea locală.