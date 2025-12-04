Hotărâri importante, adoptate în ședința de Consiliu Local Remeți

Săptămâna trecută, a avut loc ședința ordinară a Consiliului Local Remeți. Aleșii locali au adoptat în plen câteva proiecte de hotărâre importante pentru comunitatea locală.

Astfel, pe ordinea de zi a figurat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2025. De asemenea, o altă hotărâre adoptată a fost cea privind implementarea proiectului „Achiziție dotări în vederea colectării selective a deșeurilor în Comuna Remeți”. Nu în ultimul rând, consilierii și-au dat girul pentru concesionarea carierei de piatră din Remeți, aflată în domeniul privat al comunei, precum și pentru studiul de oportunitate și cheltuielile aferente desfășurării procedurilor necesare concesionarii.