Maxime, neașteptate sincerități plus realități

Uneori din greșeală, din slăbiciune sau din neatenția consilierilor de imagine, în lumea publică se mai strecoară câte un fapt nevoalat, nefiltrat. Câte o declarație „scăpată” din vintre, din adâncuri. Bune, rele, ele vin direct, sunt adevăruri pe care trebuie să le prețuim așa cum sunt. Iar lumea, așa cum e ea acum, are mare nevoie de asemenea mostre de simplitate, fie chiar abrupt, în fața asaltului unor oameni și grupuri ce mint, fabulează, coafează adevăruri istorice și realități.

Să exemplificăm, deci. Că așa ne-am obișnuit. Ca să dăm greutate și sens celor afirmate. Însuși Donald Trump, cel care mulează realitățile după propriul interes, cel care, în premieră, nu face raportul națiunii și a oprit rapoartele șomajului, a GDP/PIB că… știe el de ce, spune așa: „Somalia, o țară stricată. N-au nimic, nu fac decât să se omoare între ei”. Din care da, ați reținut, „N-AU NIMIC!!!” Neinteresanți deci. În același timp, o paralelă șocantă, verificată de mai multe surse. Statele Unite au o rată a crimei la o populație de 330 de milioane cât au Canada, Europa, China, Japonia și Australia la un loc! Adică la 2,3 miliarde locuitori! Cine vorbește? Dar uite, la nivel de interese: a avut loc o întâlnire, departe de ochii lumii și ai presei, între oamenii de afaceri americani și oligarhii ruși, despre acorduri în domeniul mineritului și al energiei…adică negocierile sunt acolo! Când se înțeleg ăia…se apropie pacea. O poziție interesantă a NATO ne-a mai atras atenția: a avertizat că ar fi vremea să ia la rândul ei măsuri proactive împotriva atacurilor hibride ale Rusiei, fie în plan informatic, economic, ba chiar cu aluzii la „accidente” ale unor oficiali ruși. NATO să facă acțiuni de partizani ÎN RUSIA?!? Păi, uite de ce…Marea Britanie a descoperit acasă o vastă rețea de spălare de bani ce a cumpărat o bancă în Kârgâstan și care alimenta cu bani Rusia. Mai țineți minte ce mândri erau odinioară de marii investitori ruși „fugiți de acasă” cu banii? Londongrad îi ziceau Londrei…uite banii… Ceva se întâmplă însă, iată ştire „Sute de mașini de lux Porsche din Rusia au devenit inutilizabile după o defecțiune a sistemului de securitate prin satelit instalat din fabrică, potrivit dealerilor și proprietarilor”, scrie The Moscow Times. Șoferi din Moscova, Krasnodar și alte orașe au început să raporteze săptămâna trecută oprirea bruscă a motorului și blocarea alimentării cu combustibil, ceea ce a dus la imobilizarea mașinilor lor.

Nicușor Dan în discursul de 1 decembrie. Nehuiduit. „Avem 5 milioane de români plecați din România. Avem o administrație de foarte multe ori depășită, care evident nu ține pasul cu societatea”. Da? 20 de milioane minus 5. Administrația depășită o simțim pe pieile noastre, inclusiv în ceea ce-l privește pe cel citat, ce concurează în moliciune cu anteriorul. Ne salvează din ridicol (oare…?) știrea cu senatoarea POT, cea cu videochatul, bătută în parcare de soția iubitului. Cu ranga. Reacția? „Nu i-am făcut nimic!”. Nu, așa e, ei nu. Doar soțului. Tot în aceste zile, am avut o analiză Bloomberg năucitoare, referitoare la capacitatea noastră de a ne apăra. Așa-i c-a cam trecut pe sub radarul presei? Bloomberg spune că Europa e descoperită, că sprijinul american e incert, iar după exercițiul militar de la Cincu ni s-a confirmat: generalul francez Phillipe de Montenon a recunoscut că există o dezangajare progresivă a SUA. Iar generalul Maxime do Tran a recunoscut că 5 avioane, 11 trenuri, 15 convoaie rutiere au ajuns cu greu în România pentru exercițiu și au pierdut trei zile prin vămi! În traducere, în cele trei zile până vin aliații trebuie să ne apărăm singuri, sau, cum zice Bloomberg, nu e totuna dacă-i întâmpini pe ruși la Vaslui sau în București… Puneți România în situația Ucrainei, cu coloane îndreptându-se spre capitală, nestingherite, oprite de armata română? Iar logistic, la fel în aer, Europa e oarbă și surdă fără SUA, spune Bloomberg. Vă dă fiori? Cam dă… Vă reamintim, ca cireașă de pe tort, că tot s-a purtat patriotismul zilele acestea, ziua de 19 noiembrie 1942, când armata rusă a spart frontul în afara Stalingradului, exact în porțiunea trupelor române, la Cotul Donului. 228.000 de soldați români surprinși, slab înarmați, pe viscol și pe minus 20 de grade, au fost încercuiți, uciși, luați captivi, încolonați separat, ofițeri și soldați și trimiși în captivitate, spre Siberia sau aiurea, să li se piardă urma. Au revenit…câți au revenit. Până azi, România n-a catadicsit să pună un monument sau o cruce ori un cimitir al soldatului necunoscut acolo, la Cotul Donului…