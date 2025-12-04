S-a găsit medic de familie pentru pacienții din Budești

După ce activitatea unui cabinet medical de medicină de familie din Budești a fost suspendată, câteva sute de pacienți au rămas fără doctor. La scurt timp însă, în urma demersurilor întreprinse de autoritățile locale alături de reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Maramureș, a fost găsit un înlocuitor. Mai mult, noul medic a angajat-o și pe fosta asistentă medicală, care a fost foarte apreciată de pacienți. ”Dr. Sandu Adrian a preluat praxisul, a angajat-o pe asistentă și a cerut majorarea programului de activitate pe cabinet”, a declarat Adrian Mădăras, directorul CAS Maramureș.