Un nou focar de rabie la bovine în Maramureș

A fost diagnosticat un nou focar de rabie la bovine, de data aceasta pe raza localității Săpânța, anunță Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Maramureș. Bovina bolnavă prezenta tulburări de comportament manifestate prin neliniște și agresivitate. Hipersalivația și tulburările de deglutiție (animalul nu poate înghiți alimente sau apă) au fost semnele care au atras atenția medicului veterinar. Testul efectuat în cadrul laboratorului DSVSA Maramureș a confirmat suspiciunea medicului veterinar, același rezultat fiind obținut și de Laboratorul Național de Referință. În consecință, au fost notificate toate autoritățile competente. La nivelul localității Săpânța și a Fondurilor cinegetice 25 Săpânța și 26 Câmpulung la Tisa au fost dispuse măsuri restrictive de circulație și supraveghere a animalelor precum și alte măsuri specifice în vederea prevenției bolii. Turbarea este o boală extrem de periculoasă ce se transmite de la animale la om.