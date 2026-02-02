A început acțiunea de plombare a străzilor din Baia Mare

Muncitorii sunt în stradă zilele acestea pentru a repara drumurile stricate pe perioada iernii, mai ales din cauza materialelor antiderapante, împrăștiate pe carosabil. Ei acționează pe toate străzile din Municipiul Baia Mare.

”I-am pus pe cei responsabili cu întreținerea drumurilor la treabă, să nu se plictisească. Este firesc ca după o iarnă grea, în care s-a acționat cu diverse substanțe antiderapante pe șosele, să apară și gropi. Mai puțin firesc este să rămână acolo cu zilele. Începând de miercuri, acționăm cu plombări pe întreaga rază a orașului”, a declarat primarul municipiului Baia Mare, Doru Dăncuş. Alesul băimărean a mai recomandat cetăţenilor să sesizeze străzile unde sunt semnalate gropi pentru a se putea interveni cu promptitudine. Pe de altă parte, primarul susţine că în 2026, în planurile administraţiei locale există mai multe investiţii pe linia infrastructurii rutiere. „În altă ordine de idei, să nu discutăm doar despre reparații punctuale, anul acesta avem în plan să reabilităm în întregime zeci de străzi din Baia Mare, cu tot ceea ce implică o astfel de intervenție, trotuare, borduri, strat nou de asfalt. Asta pe lângă finalizarea străzii Victoriei, a pasajului de la Clubul Văcarilor sau demararea și continuarea lucrărilor pentru alte proiecte de anvergură precum modernizarea bulevardelor”, a explicat Doru Dăncuș, primarul orașului Baia Mare.