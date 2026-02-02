Amenzi de aproape 700.000 de lei într-o săptămână

Peste o mie de autovehicule au fost oprite pentru control, iar sute de sancțiuni au fost aplicate, în urma unor acțiuni desfășurate de polițiștii rutieri maramureșeni pentru combaterea vitezei excesive și prevenirea accidentelor grave. Totalul amenzilor însumează aproape 700.000 de lei.

Astfel, în perioada 26 ianuarie – 1 februarie, polițiștii rutieri au acționat pe drumurile publice din județ, cu precădere în zonele cu risc ridicat de producere a accidentelor rutiere grave. Pentru depistarea conducătorilor auto care circulă cu viteză peste limita legală, au fost utilizate 26 de mijloace tehnice omologate pentru măsurarea vitezei de deplasare.

În cadrul acțiunilor, 1.128 de autovehicule au fost oprite pentru control.

În urma verificărilor, polițiștii au aplicat 654 de sancțiuni contravenționale pentru depășirea vitezei legale. Dintre acestea, 29 de sancțiuni au fost aplicate pentru depășirea limitei de viteză cu mai mult de 50 km/h, situații în care s-a dispus și suspendarea dreptului de a conduce pentru 90 de zile. Potrivit polițiștilor, nu au fost înregistrate depășiri ale limitei de viteză cu peste 70 km/h, abatere care ar fi atras suspendarea permisului pentru 120 de zile.

Valoarea totală a amenzilor aplicate în cadrul acestor acțiuni a fost de 662.175 de lei.

Importanța acestor controale este susținută și de datele statistice aferente anului 2025, care arată că viteza neregulamentară sau neadaptată la condițiile de drum s-a numărat printre principalele cauze ale celor 16 accidente rutiere grave, soldate cu 6 persoane decedate, 13 răniți grav și 10 răniți ușor, la nivelul județului Maramureș.