Centrul Respiro din Baia Mare devine realitate

Primăria Municipiului Baia Mare informează că a fost semnat contractul de finanțare pentru realizarea Centrului Respiro. Proiectul, implementat prin Direcția de Asistență Socială (DAS), are o valoare totală de peste 21 milioane lei, TVA inclus, din care suma eligibilă este de 9,9 milioane lei. Finanțarea este asigurată din Fondul Social European, prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027.

”Centrul Respiro va fi amenajat conform standardelor specifice pentru persoane cu dizabilități și va asigura servicii de găzduire, îngrijire și recuperare, pentru maximum 18 beneficiari simultan. Pe durata de implementare a proiectului, peste 100 de persoane adulte cu dizabilități încadrate în grad de handicap grav sau accentuat vor beneficia direct de serviciile sociale furnizate în cadrul centrului”, au explicat oficialii Primăriei Baia Mare, într-un comunicat de presă.

Mai mult, în cadrul centrului, se vor organiza și desfășura activități socio-culturale, recreative, educative și de petrecere a timpului liber, adaptate nevoilor beneficiarilor. De asemenea, vor fi asigurate servicii de îngrijire personală și asistență zilnică, precum și activități recreative de grădinărit și întreținere a spațiilor verzi. Proiectul include și activități dedicate promovării unui stil de viață sănătos prin mișcare, contribuind la creșterea calită­ții vieții și a gradului de autonomie al persoanelor adulte cu dizabilități.