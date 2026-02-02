Examene de presimulare la Medicină la Colegiul Național „Vasile Lucaciu”

Elevii interesați de admiterea la facultățile de medicină din Cluj-Napoca și Oradea vor avea posibilitatea să-și testeze cunoștințele în cadrul a două examene de presimulare, organizate în luna martie, la Colegiul Național „Vasile Lucaciu” din Baia Mare. Testările vor fi desfășurate în parteneriat cu instituții de învățământ preuniversitar și universitar.

Primul eveniment va avea loc în data de 7 martie, începând cu ora 11, fiind organizat de Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Maramureș și Colegiul Național „Vasile Lucaciu”. Presimularea este dedicată elevilor care se pregătesc pentru admiterea la programele de studiu din cadrul UMF Cluj-Napoca. Informațiile privind înscrierea sunt disponibile online, la adresa: https://bit.ly/presimulare2026.

Cel de-al doilea examen de presimulare este programat pentru 14 martie, de la ora 10:00, și este organizat de Colegiul Național „Vasile Lucaciu”, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Maramureș și Universitatea din Oradea – Facultatea de Medicină și Farmacie. Activitatea se va desfășura exclusiv onsite, la sediul colegiului din Baia Mare, situat pe strada Culturii nr. 2.

Înscrierea pentru presimularea organizată în colaborare cu Universitatea din Oradea se poate realiza până la data de 10 martie, prin completarea formularului online, pus la dispoziție de organizatori și care se găsește pe pagina de facebook a colegiului. Participarea este gratuită.