Gura lumii☺Drepturi, nu îndatoriri

Cum zicea liderul lor, Păun? Că nu e corect ca romii să aibă parte de aceleași măriri de taxe și impozite ca românii?

Păi nu au, uite, pe alocuri au taxe și impozite zero. Și doar zăpada ce încearcă să ascundă mizeria pe care o fac în loc odinioară emblematic pentru Maramureș, de unde pleca spre Capitală aurul nostru. Peste drum, destul de asemănător. Deci nu, stați liniștit, nu au obligații egale.