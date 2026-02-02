Încep să apară gropile monumentale!

În urma fenomenelor meteo, cu îngheț-dezgheț, ninsori și ploi, încep să apară mărețele gropi pe principalele drumuri din Maramureș.

Au observat și cititorii noștri, cu obidă. Practic, de la centura Băii Mari, apoi pe drumul european E58 în zona Șomcuta, dar nu numai, până la DN18 pe Hera sau spre Leordina, ori pe DN 18, au apărut gropi majore, ce pot distruge un autoturism. La fel, au început să apară gropi mari și pe DN 18B spre Târgu Lăpuș, la fel pe Drumul Nordului. Singurul drum ce pare a fi deocamdată ferit de gropi mari este DJ 186, cel de pe Valea Izei.