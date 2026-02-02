Masă caldă pentru peste 500 de copii din Baia Mare

Aleșii băimăreni au votat favorabil un proiect de hotărâre privind acordarea de masă caldă, în regim catering pentru 566 de elevi care învață în unități de învățământ din Baia Mare.

Mai exact, este vorba despre elevii de la Școala Gimnazială „Simion Bărnuțiu” Baia Mare cu structura școlară arondată, Școala Gimnazială „Petre Dulfu” Baia Mare. Facilitatea este asigurată în cadrul Programului național „Masă sănătoasă”. Astfel, copiii de la aceste instituții de învățământ vor beneficia zilnic de o masă caldă, o măsură importantă pentru sprijinirea participării școlare și a unui stil de viață sănătos.