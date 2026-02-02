Minor în stare gravă, găsit de Poliția Locală în apropierea unui club din Baia Mare

Echipajele Poliției Locale Baia Mare au avut o intervenție intensă în cursul nopții de vineri spre sâmbătă (30/31 ianuarie), desfășurând acțiuni de prevenire în zona cluburilor și a Parcului Dacia, cu accent pe protejarea minorilor și menținerea ordinii publice.

Pe parcursul nopții, polițiștii locali au continuat controalele în zonele frecventate de tineri, urmărind prevenirea consumului de alcool, băuturi energizante și alte substanțe cu efect nociv în rândul minorilor.

”O situație deosebit de gravă a fost constatată în apropierea unui club din municipiu, unde a fost identificat un minor de 15 ani, aflat într-o stare critică, ca urmare a consumului excesiv de alcool. Tânărului i s-a făcut rău și nu se mai putea deplasa, motiv pentru care a fost solicitat de urgență un echipaj de ambulanță, care l-a transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Părinții minorului au fost anunțați imediat, iar cazul a fost adus în atenția autorităților competente”, au precizat reprezentanții Poliției Locale Baia Mare. Aceștia atrag atenția că acest incident constituie un semnal de alarmă privind riscurile la care sunt expuși copiii și adolescenții, făcând un apel ferm către părinți să acorde o atenție sporită activităților minorilor, iar către administratorii localurilor să respecte legislația în vigoare și să refuze servirea minorilor cu alcool sau băuturi energizante.