Schimb educaţional și cultural între liceenii din Cavnic și elevi din Barcelona, Spania

În perioada 19-23 ianuarie, Liceul Teoretic „Pintea Viteazul” din Cavnic a fost gazda unui schimb educațional și cultural, primind 18 elevi și 2 profesori de la Institutul Bellvitge din Barcelona, Spania.

Acțiunea a făcut parte din parteneriatul încheiat de cele două instituții pentru organizarea de mobilități în sistem de reciprocitate, în cadrul acreditărilor Erasmus+ deți­nute de ambele școli.

Sub tema toleranței și a combaterii discriminărilor și stereotipurilor, elevii români și spanioli au participat la activități interactive precum: „The Intercultural Train” (nr. Formare Interculturală), „The Line of My Truth” (n.r. Linia adevărului meu) sau „Building with Barriers” (nr. Construind cu bariere). Așadar, prin jocurile de rol și exercițiile de grup, elevii au putut experimenta cum se simte marginalizarea și, mai important, cum pot deveni agenți ai schimbării în comunitățile lor. Prin intermediul vizitei la Asociația Somaschi elevii au aflat cum sunt sprijinite comunitățile dezavantajate, observând direct efectele discriminării socio-economice și rasiale.

Dincolo de ateliere, oaspeții au explorat rădăcinile Maramureșului. Vizitele la Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței din Sighetu Marmației și la Casa Memorială „Elie Wiesel” au oferit o lecție profundă despre discriminarea politică și religioasă. Programul a fost completat de frumusețea Mănăstirii Bârsana și turul la ineditul Cimitir Vesel de la Săpânța.

Principalul motor al proiectului a fost comunicarea în limba engleză, elevii reușind să își îmbunătățească vizibil competențele lingvistice și de interacțiune. Dincolo de obiectivele educaționale, experiența s-a finalizat cu prietenii strânse și o deschidere culturală care va marca parcursul tinerilor participanți