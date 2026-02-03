11 ofertanți la licitația de reabilitare a Pieței Izvoarele

Licitația pentru lucrările de modernizare a Pieței Izvoarele din Baia Mare este în derulare și se pare că execuția investiției este destul de râvnită de constructori, dacă ne luăm după numărul mare al firmelor care au depus oferte în cadrul licitației.

„Procedura de achiziție publică (n.r. licitație) este în derulare. În 28 ianuarie a fost termenul limită de depunere a ofertelor pentru partea de proiectare și execuție. Avem 11 ofertanți care au depus oferte. Urmează procesul de evaluare a ofertelor și, într-un termen cât mai scurt, sper să putem să încheiem un contract de execuție. Când spun scurt mă refer la o perioadă nu mai mică de 6 luni de zile, dacă totul decurge bine. Asta deoarece nu avem cum să finalizăm această procedură cu succes mai repede de 6 luni de zile, având în vedere că sunt 11 ofertanți”, a explicat Doru Dăncuș, edilul municipiului. Deși licitația este în plină desfășurare, contractul de finanțare încă nu este semnat. Asta din cauza litigiilor, existente în prezent, între autoritatea publică și cei care au edificate clădiri în piață. Totuși, primăria speră la stingerea acestor litigii în zilele următoare. O comisie de negociere, desemnată în Consiliul Local, se ocupă de problemă: „Așteptăm cu nerăbdare să se finalizeze negocierile pe care comisia desemnată le poartă cu cei de la Piața Aliment, pentru că acolo avem presiune foarte mare din partea finanțatorului, de a semna acel contract de finanțare. În data de 29 ianuarie a fost termenul limită să trimitem actele solicitate pentru contractare. Am trimis tot ce aveam pregătit până acum, mai puțin acea hotărâre de Consiliu Local care poate stinge toate litigiile și să mergem în continuare pe varianta de acțiune de demolare, pentru a preda terenul liber de sarcini, în momentul semnării contractului. Vedem dacă putem face acest lucru, să ajungem la un rezultat bun, așa că îi rog pe cei care fac parte din comisie să se mai întâlnească o dată zilele acestea, astfel încât până la finalul săptămânii să putem avea și această hotărâre. Asta pentru că cei de la ADR Nord-Vest o să ne-o solicite, în baza documentelor trimise de noi, pentru că lipsește această hotărâre de la dosar. Probabil că ne vor solicita o completare în vederea contractării”, a completat Doru Dăncuș. Lucrările pentru care s-a demarat procedura de achiziție publică sunt estimate la puțin peste 20 milioane de lei fără TVA și presupun o intervenție amplă asupra întregului spațiu. Termenul limită de depunere a ofertelor a fost 28 ianuarie 2026, iar durata lucrărilor ar fi de 14 luni de la semnarea contractului de execuție.