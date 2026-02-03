Activităţi în aer liber pentru copii şi părinţi

Asociația Energia Mișcării şi Spartan Training Group Baia Mare organizează în Parcul Municipal „Regina Maria” Baia Mare activități de mișcare în aer liber pentru TOȚI, indiferent de vârstă sau condiție fizică.

Marţi, de la ora 17, Florin Zaharie vă aşteaptă pe terenul de atletism care se află lângă terenul de rugby (strada Transilvaniei în zona unde e Biserica Penticostală Muntele Sionului, Liceul cu Program Sportiv). Mămica Daco Spartană, Ancuța Muntean, vă provoacă la mișcare în aer liber, miercuri, 4 februarie, ora 18.30 în Parcul Regina Maria în față la ciuperca de lemn. Joi, de la ora 10, aveţi întâlnire cu Veronica Dragomir, în Parcul Regina Maria, în față la ciuperca de lemn, iar de la ora 17.30, în acelaşi loc vine Remus Diaconu. Vineri, de la ora 18, veţi face mişcare în aer liber, tot în Parcul Regina Maria, cu Rica Mirela Clopoţica.