Când se dă startul construcției viitorului Aquapark din Baia Mare?

Veste bună pentru băimăreni. În 5 februarie se semnează contractul prin care se va construi viitorul Aquapark în Baia Mare. Investiția se va realiza pe locul fostului ștrand municipal.

„Pe data de 5 februarie semnăm contractul de proiectare și execuție pentru Aquapark în prezența directorului general ADR, Marcel Boloș, și a echipei de la ADR Nord-Vest. Este un eveniment istoric, aș putea spune, deoarece semnăm contractul de proiectare și execuție pentru un obiectiv pe care și-l doresc băimărenii de foarte multă vreme și de realizarea căruia suntem destul de aproape. Practic, suntem la 24 de luni distanță de realizarea acestui obiectiv important pentru comunitatea noastră. Atât este termenul de proiectare și execuție”, a precizat Doru Dăncuș, primarul municipiului Baia Mare.

Primăria Baia Mare a reușit să obțină o finanțare nerambursabilă, în valoare de peste 61 milioane lei, de la ADR Nord-Vest pentru acest proiect. Însă suma va trebui dublată de la bugetul local pentru completarea cuantumului total al investiției. Acest aquapark va fi construit pe amplasamentul fostului ștrand și al unei vechi baze sportive. Ca o lucrare complementară la proiect, și absolut necesară, se va construi în zonă și prima parcare supraterană din oraș. Ea va fi amplasată în zona Câmpul Tineretului și va deservi inclusiv viitorul Aquapark. Parcarea, care va fi amenajată pe amplasamentul fostei săli de sport din proximitatea vechiului ștrand, va fi construită pe o suprafață de puțin peste 3.000 de metri pătrați, iar suprafața totală desfășurată va fi de aproximativ 9.000 de metri pătrați. Vor fi 286 locuri de parcare, inclusiv stații de încărcare pentru autovehiculele electrice.