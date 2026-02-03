Centru nou de îngrijire paliativă în Vișeu de Sus

Conducerea Spitalului Orășenesc Vișeu de Sus anunță că are în derulare un proiect pe fonduri europene, prin care va fi construit un centru de îngrijire paliativă.

Vestea este cu atât mai bună, cu cât acest segment este extrem de solicitat și deo­camdată deficitar în Maramureș. Finanțarea obținută de unitatea medicală va asigura și dotarea centrului cu aparatura necesară.

„Obiectivul este clar: îmbunătățirea infrastructurii de îngrijiri paliative a Spitalului Orășenesc Vișeu de Sus, în scopul creșterii accesibilității și a eficacității serviciilor medicale adresate pacienților cu boli cronice, ale căror opțiuni terapeutice sunt depășite”, au explicat oficialii spitalului.

Bugetul total al proiectului se ridică la suma de circa 13 milioane de lei, din care 6,2 milioane lei sunt din fonduri europene, iar circa 6 milioane lei din bugetul național. Cofinanțarea se ridică la suma de 250.000 lei, iar 610.000 lei sunt cheltuieli neeligibile. Proiectul trebuie finalizat până în luna septembrie a anului 2027.