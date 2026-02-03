Dănuț Covaci, transferat de la Gloria Bistrița

CS Minaur Baia Mare a transferat un jucător de la echipa de Liga 2 Gloria Bistrița. Este vorba de fundașul dreapta Dănuț Covaci, născut în 12 octombrie 2007.

„Tânăr și ambițios, Dănuț Covaci, născut la 12 octombrie 2007, evoluează pe postul de fundaș dreapta și vine la Minaur după ultima experiență la Gloria Bistrița. Dănuț este un jucător aflat în plină dezvoltare, determinat să muncească și să crească alături de echipa noastră, apărând cu responsabilitate culorile galben-albastre”, îl descrie CS Minaur pe noul jucător.

Dănuț Covaci a jucat în tricoul celor de la Gloria Bistrița, în Liga 2, în 8 partide. Câte 90 de minute în partidele cu Dumbrăvița și Poli Iași, 80 de minute în confruntarea cu Concordia Chiajna, câte 45 de minute în disputele cu CS Tunari și CS Afumați, 18 minute împotriva celor de la Dinamo, 8 minute în meciul cu ASA Tg. Mureș și 4 minute contra celor de la CSM Slatina. În total, aparițiile lui au însumat 380 de minute. De asemenea, noul transfer de la Minaur a contabilizat și 205 minute în duelurile din Cupa României: 70 de minute în partida cu Voința Livezile și câte 45 de minute în meciurile cu CS Gheorgheni, CSO Băicoi și Sănătatea Cluj. Toate aceste date sunt preluate de pe site-ul de specialitate transfermarkt.ro.