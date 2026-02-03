Depozit ecologic finalizat, dar fără operator de salubritate

Epopeea investiției ce vizează construirea depozitului ecologic de la Fărcașa pare să nu se mai termine. Acum investiția a fost finalizată, doar că a apărut o altă sincopă: nu există un operator de salubritate.

Contractul cu Drusal este reziliat și în instanță există pe rol un proces cu vechiul operator de salubritate. Oficialii Consiliului Județean Maramureș anunță că vor să-și facă firmă privată pentru serviciul de salubritate, doar că va mai dura până când vor fi parcurse toate procedurile necesare.

„Am finalizat recepția depozitului ecologic de la Fărcașa, este un moment istoric pentru județul Maramureș, un proiect de 15 ani care a trenat este în sfârșit finalizat. Urmează să facem o societate comercială proprie a Consiliului Județean care să gestioneze efectiv centrul integrat de management al deșeurilor de la Fărcașa, nu vom merge pe o licitație publică, decât în anii care urmează pentru a avea o firmă privată. Vrem să fie un serviciu public gestionat de CJ, pe modelul Societății Drumuri și Poduri unde să fim acționari 100%, să oferim maramureșenilor un serviciu care nu urmărește profitul, ci rezolvarea unui serviciu public”, a declarat președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea.