Investiţiile la două drumuri din Maramureş, în pericol, din cauza unei Ordonanţe de Urgenţă

Anul 2026 a debutat cu stângul pentru unele investiţii din infrastructura rutieră maramureşeană. O Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului, apărută la început de an impune pentru Consiliile Judeţene şi pentru Primăriile municipiilor reşedinţă de judeţ o cofinanţare suplimentară de 20% pe programul Anghel Saligny. În acest context, lucrările la două drumuri din judeţ sunt pe punctul de a se bloca.

„Asta înseamnă cele două drumuri aflate în şantier, drumul de la Sălsig la Ulmeni, la limita de judeţ cu Sălaj şi drumul din Baia Mare spre Coaş. Practic, înseamnă un plus de câteva zeci de milioane lei, bani pe care nu îi avem în acest moment, dar bani pe care dacă nu îi punem în avans că aşa a hotărât Guvernul, noi întâi punem banii şi apoi primim banii de la Bucureşti nu ştiu cum mai continuăm şantierele. Veştile din start au fost negative. E începutul anului, trebuie să ne propunem să fim în continuare serioşi şi să avem rezultatele bune pe care le-am avut anul trecut”, a declarat şeful administraţiei maramureşene, Gabriel Zetea.

Pe de altă parte, făcând un scurt bilanţ al rezultatelor din 2025, preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş a arătat că în viitoarea şedinţă a forului administrativ va fi prezentat exerciţiul financiar al anului trecut. Gabriel Zetea afirmă că, în 2025, „Consiliul Judeţean Maramureş a făcut absorbţie de fonduri europene la un nivel extrem de ridicat, unul dintre cele mai bune rezultate ale unui Consiliu Judeţean din întreaga Românie. Am reuşit să trecem de plăţi directe către contractorii Consiliului Judeţean aproape 550 milioane lei. Asta înseamnă bani care au fost lucraţi de către constructor, încasaţi, rambursaţi de CJ şi plătiţi către firme. Ca termen de comparaţie, cele 550 milioane lei, adică peste 100 milioane euro înseamnă total cumulat pe ultimii 5 ani de zile în spate. Într-un an, practic, am plătit contracte în Consiliul Judeţean Maramureş cât în ultimii 5 ani cumulaţi. E un rezultat de care putem fi mândri cu toţii pentru că am contribuit în acest fel la creşeterea economiei judeţului şi la modernizarea infrastructurii şi la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru maramureşeni”, a conchis Gabriel Zetea.