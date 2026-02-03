Nicolae Breban, scriitorul total – 92!

1 februarie! În urmă cu 92 de ani, se năștea, în Baia Mare, cel care va deveni marele scriitor Nicolae Breban. Fiul lui Vasile Breban, preot greco-catolic, și al Olgăi, născută Bohmler. A trăit, alături de familie, convulsiile istoriei. La ocuparea Ardealului de către trupele horthyste, familia s-a refugiat la Lugoj, unde tânărul Nicolae învață la școli de elită. A plecat din Nord cu inima frântă. Viața l-a îndârjit. Așa că și-a consolidat multe convingeri. Mi-a spus într-un dialog realizat în tihnă la Desești, unde l-am avut oaspete în câteva rânduri: „În clipa în care țara mea intră în primejdie, eu devin român! Atunci sunt român! Încolo, văd lumea cu mare înțelegere. Tatăl meu, care era prieten cu ungurii, care știa perfect ungurește, cânta la vioară, știa Ady Endre pe de rost, era cosmopolit. În clipa în care Ardealul a fost ocupat mișelește de trupele lui Horthy, el s-a dus la biserica din Recea, unde era preot paroh, și a zis: măi, asta-i România!” Și a rămas până a fost arestat de jandarmii unguri, apoi a plecat și el la Lugoj.

Romancierul a fost profund marcat de acest episod, evocat epic în multe dintre cărțile lui. Deși de aproape o jumătate de veac este o conștiință europeană, când vine vorba de Ardeal, de Maramureș, brusc devine orgolios, mândru cum se zice pe la noi, pregătit oricând să-și argumenteze acest sentiment, care s-ar părea că este numai al lui. Și care-l prinde foarte bine. Mi-a spus cu același prilej: „Sunt un fiu al Băii Mari, un fiu al Maramureșului. Mai mult decât atât, am, cred eu, caracteristicile unui maramureșean, ale unui om crescut la munte, în nordul României, ale unuia dintre cei care a tresărit de timpuriu, cu veacuri în urmă, flacăra națională, ideea României Mari. Sunt un om în a cărui retină, și în retina bunicilor, și a strămoșilor mei s-a reflectat acest deal-vale al lui Blaga.”

Întâlnirile mele cu marele scriitor au fost prilejuri fericite de a-i cunoaște cutremurarea sufletului când se apropia de oglinda locurilor natale. Într-o vară, la Recea, locul unde a copilărit, emoția amintirilor a fost sporită de prezența mamei lui Nicolae Breban, doamna preoteasă Olga. Așa am aflat că familia Brebanilor numără zece generații de preoți. Rădăcina familiei, crede prozatorul, ar fi în satul Breb, după cum afirma scriitorul Vasile Gogea, care citează un document în această privință. A exista este a fi apt de creație, spunea adesea. El a demonstrat acest crezământ. Este romancier, eseist, poet, dramaturg, publicist, conducător de reviste literare. Este autor a peste 50 de cărți, publicate în țară și străinătate.

Nicolae Breban este prozatorul care a fost fascinat de marile structuri epice, pe care se sprijină cultura franceză, sau cea rusă – Balzac și Tolstoi. Așa, el locuiește în zonele ample ale romanului. Este unul dintre cei mai importanți și prolifici prozatori contemporani. În cărțile de confesiuni și-a mărturisit oarba credință în literatură, mai ales în roman. Ambițiile sale, impresionante prin amplitudine și reflexivitate, au beneficiat de o experiență de viață tumultuoasă, dar și de un lung timp de meditație, care au rodit în vaste panorame epice. Mare creator de personaje, asigurându-le o stare civilă literară, Nicolae Breban forțează noutatea tipologică. Cine îl uită pe Grobei, din marele roman „Bunavestire”? Un roman care anunță urcarea autorului pe înalte reliefuri epice. Criticul Eugen Negrici scrie fără emoție că: „Bunavestire este un punct de hotar în evoluția romanului românesc. A spulberat fundamentele realismului tradițional, întrucât a produs dovada că romanul poate ființa și fără preceptele constrângătoare ale verosimilului, fără respectul paralizant pentru determinări, cauzalități și motivații socio-psihologice. Romanul reprezintă și o revoluție în plan stilistic”.

Cu aventura acestui roman am o poveste întâmplată cu profesorul meu de estetică, Ion Ianoși, la Borșa, când romanul era în manuscris. Fiind respins de cenzură, autorul a dorit să-l trimită peste graniță. Nu i-a fost sortit. Până la urmă, romanul „Bunavestire” a apărut la Editura „Junimea” din Iași, condusă de Mircea Radu Iacoban. Cu acest roman, dar și cu altele, scriitorul a alcătuit un cosmos literar. Academicianul Nicolae Breban este, de multă vreme, onoarea literaturii române contemporane. A primit măgulitoarea recunoaștere de Cetățean de Onoare al municipiului în care a văzut lumina zilei și a Maramureșului. S-a remarcat ca un intelectual de atitudine față de derapajele culturii actuale. Despre opera lui s-au scris cărți de referință. Printre care și lucrarea profesorului sighetean Ioan Dorel Todea, despre metamorfozele romanului la Nicolae Breban.

Începutul de februarie marchează o dată importantă pentru literatura română, pentru Maramureș. 1 februarie, 1934, s-a născut marele scriitor Nicolae Breban, în Baia Mare. Autorul și-a împletit viața cu literatura și cultura română într-o cursă amețitoare, lăsând o amprentă puternică asupra ei. Cu acest prilej aniversar, confrați de crez literar și din Academia Română i-au făcut portrete emoționante și profunde. Criticul literar, academicianul Ion Pop, vorbește despre „durata lungă a artei autentice. La vârsta venerabilă la care a ajuns, scriitorul total, care este Nicolae Breban, poate privi cu satisfacție, și chiar cu neascuns orgoliu, harta unei opere de mare format.” A ținut mereu să se înscrie în suita romancierilor de solidă tradiție europeană, de la Dostoievski și Tolstoi, la Thomas Mann, Proust ori Joyce. S-a spus că romancierul este un călăreț singuratic, cu ochii ațintiți la himera marii literaturi.

Sănătate, domnule Nicolae Breban!