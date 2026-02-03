Peste 100 de persoane angajate în noile întreprinderi sociale

Întreprinderile sociale înființate prin proiectul „Economia Socială pentru Dezvoltare Rurală Durabilă”, derulat de Asociația ASSOC, încep să prindă tot mai mult contur și urmează să-și înceapă activitatea efectiv. De altfel, peste 100 de persoane au fost deja angajate în cadrul lor.

” În proiect, 2026 a început în ritm alert pentru antreprenori, care se ocupă de achiziții de echipamente, materiale și servicii, de punerea la punct a spațiilor întreprinderilor sociale, de obținerea avizelor și autorizațiilor de funcționare, precum și de recrutarea de personal. De asemenea, 116 persoane au fost angajate în cadrul întreprinderilor sociale. În același timp, echipa de proiect – Adi, Ana, Ovidiu, Sandra și Iolanda – monitorizează desfășurarea tuturor acestor activități, asigură decontarea cheltuielilor și urmărește progresul general al implementării, alături de multe alte etape care, deși nu se văd mereu, fac diferența. Primele investiții fac și dovada activităților, până acum fiind achiziționate o mașină de brodat, un autovehicul pentru școala de șoferi, o linie de producție peleți, cabină de vopsit auto, buldoexcavator, echipament de joacă pentru copii… Întreprinderile continuă achizițiile și intră treptat în activitatea propriu-zisă, pas cu pas, cu implicare și multă, foarte multă muncă în spate”, explică reprezentanții Asociației ASSOC.

În plus, antreprenorii au acordat și pachete de sprijin mai multor persoane aflate la nevoie.

”Peste 30 de persoane vulnerabile – copii și vârstnici – au beneficiat de sprijin din partea întreprinderilor sociale înființate prin proiectul «Economia Socială pentru Dezvoltare Rurală Durabilă». Antreprenorii au oferit, după caz, alimente de bază, pachete igienico-sanitare, peleți pentru încălzirea locuințelor și chiar truse de brodat pentru copii, gesturi mici, dar importante”, au mai punctat oficialii ASSOC.