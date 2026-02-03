Pregătirea profesională continuă pentru viitorii voluntari ai Serviciului Maltez

Reprezentanții Serviciului de Ajutor Maltez Baia Mare continuă sesiunile de pregătire profesională pentru viitorii voluntari. Astfel, la Hotelul Seneca din Baia Mare, a avut loc un atelier de pregătire teoretică și practică cu tema ”Managementul Situațiilor de Urgență în Prespital”.
În cadrul cursului au fost abordate teme complexe de pregătire cu accent pe: aspecte etice și legale la intervenția în situații de urgență; gestionarea și minimizarea riscurilor la intervenția în situații de urgență; actualizarea protocoalelor de intervenție conform ghidurilor ERC 2025; evaluarea primară și secundară a pacientului critic; evaluarea de urgență a pacientului în SCR; utilizarea corectă și eficientă a defibrilatorului semi/automat (AED) aflat în dotarea fiecărui echipaj; managementul pacientului poli/traumatizat.
