Școala „Lucian Blaga”, campioană municipală la Cupa Tymbark U10

Baia Mare a găzduit, în perioada 26-30 ianuarie, etapa municipală a Cupei Tymbark U10 – fotbal băieți, competiție care a reunit cele mai bune echipe școlare din municipiu. Turneul s-a desfășurat în mai multe săli de sport din oraș și a oferit meciuri spectaculoase, fair-play și mult entuziasm din partea micilor fotbaliști.

La startul competiției s-au aliniat echipele repartizate în patru grupe (A, B, C și D), reprezentând școli gimnaziale și unități de învățământ din Baia Mare.

În Grupa A, Școala „Lucian Blaga” a dominat clar jocurile, obținând maximum de puncte, urmată de Școala „Avram Iancu”, Școala 18 și Școala „Nicolae Bălcescu”.

Grupa B a fost una extrem de disputată, cu trei echipe la egalitate de puncte, departajarea fiind făcută la golaveraj, Școala „Nichita Stănescu” ocupând primul loc. Pe locurile 2 și 3 au încheiat Școala „George Coșbuc” și Liceul Internațional, iar locul 4 i-a revenit Școlii „Alexandru Ioan Cuza”.

În Grupa C, Școala „Nicolae Iorga” s-a impus fără emoții, cu victorii clare și cu punctaj maxim – 9. Câte 2 puncte au acumulat echipele școlilor „Dimitrie Cantemir”, „Dr. V. Babeș” și „Alexandru Rusu”.

Grupa D a fost câștigată de Școala „Alexandru Ivasiuc”, care a obținut punctaj maxim, iar pe locurile 2 și 3 s-au clasat Școlile „Vasile Alecsandri” și „Simion Bărnuțiu”.

Semifinalele, disputate în Sala de sport a Școlii 5 „Vasile Alecsandri”, au fost extrem de echilibrate:

• Școala „Lucian Blaga” – Școala „Nicolae Iorga” 1-0

• Școala „Nichita Stănescu” – Școala „Alexandru Ivasiuc” 1-2

Finale spectaculoase

În finala mică, Școala „Nicolae Iorga” a obținut locul al treilea după victoria cu 3-2 în fața Școlii „Nichita Stănescu”.

Finala mare s-a disputat între Școala „Lucian Blaga” și Școala „Alexandru Ivasiuc”, victoria revenind primei echipe cu scorul de 3-1.

Școala „Lucian Blaga” a devenit Campioană Municipală la U10 – fotbal băieți, ediția 2025-2026, performanță realizată și de echipele U12 și U14 ale acestei instituții de învățământ.

Clasament final: 1. Școala 8 „Lucian Blaga” (prof. Nichita Țiplea); 2. Școala „Alexandru Ivasiuc” (prof. Claudiu Clonovszki); 3. Școala „Nicolae Iorga” (prof. Cristian Șimon și Radu Maxim); 4. Școala „Nichita Stănescu” (prof. Marius Babiciu și Paul Matias)

Primele două echipe clasate s-au calificat la Etapa Județeană a Cupei Tymbark.

Premii speciale

• Cel mai bun portar: David Sekely (Școala „Alexandru Ivasiuc”)

• Cel mai bun jucător și golgheter: Daris Dragomir (14 goluri – Școala „Lucian Blaga”)

Competiția a fost arbitrată de Bogdan Peter, Cristian Sas, Gabriel Pante și Giulia Florean.

Organizarea a fost asigurată de profesorii: Octavian Dragomir, Dan Marchiș, Călin Borota, Adrian Șuta, Florin Șter, Cătălin Țîrlea, Cristian Porumb, Florica Suciu și Cristian Șimon. (sursă informații și foto: prof. Octavian Dragomir)