Ziua Internațională a Nonviolenței în Școală, marcată în unitățile de învățământ

Ziua Internațională a Nonviolenței în Școală a fost marcată, în această perioadă, în unitățile de învățământ din municipiul Baia Mare printr-o serie de activități educative menite să atragă atenția asupra importanței unui climat școlar sigur și echilibrat. Evenimentele au fost organizate de echipe multidisciplinare, formate din personal medical din cadrul Direcției de Asistență Socială (DAS) – Serviciul Medicină Școlară și Universitară, alături de psihologi și cadre didactice.

”Prin aceste demersuri, copiii și tinerii băimăreni au participat la întâlniri interactive axate pe conștientizarea și prevenirea oricărei forme de violență. Specialiștii prezenți au subliniat faptul că violența în mediul școlar poate îmbrăca multiple forme – fizică, verbală, emoțională sau online – și este influențată de o serie de factori precum mediul familial, presiunea grupului, lipsa comunicării sau gestionarea deficitară a emoțiilor. Mesajul central transmis elevilor a fost că violența nu rezolvă conflictele, ci le amplifică, iar dialogul, empatia și respectul reciproc sunt soluții reale pentru construirea unor relații sănătoase”, au detaliat reprezentanții DAS Baia Mare.

Ziua Internațională a Nonviolenței în Școală este marcată anual pe 30 ianuarie, începând cu anul 1964, și reprezintă o inițiativă mondială dedicată promovării armoniei, toleranței și solidarității în mediul educațional.