Al doilea proiect turistic consecutiv la Ocna Șugatag

Comuna turistică Ocna Șugatag ia foarte în serios șansa de a avea singura stațiune balneoclimatică funcțională din zonă.

Anul trecut, a închis proiectul Ethos, prin care s-a împrospătat localitatea, iar acum, ne spune primarul Ioan Oanea, s-a câștigat cea de-a doua finanțare de gen. „La final de an, am semnat contractul cu ADR NV pentru finanțare de 26 milioane de lei, se referă la sporirea potențialului turistic prin amenajarea lacului Gavril. Acolo vom avea alei roată, foișoare de belvedere, pontoane. Nu și infrastructură de înot, asta ar cere altfel de dotări, plus personal. Se adaugă un loc de joacă, un teren de sport plus o tiroliană ce va trece peste lac”. Reamintim, lacurile sărate de la Ocna Șugatag sunt de fapt foste mine de sare în formă de clopot, prăbușite peste ani, ce au dat naștere unor lacuri sărate cu propria vegetație, forme de viață.