Cât va costa reabilitarea a trei școli din Baia Mare

Săptămâna a început cu o veste bună pentru Baia Mare. Municipalitatea a anunțat că a demarat procedura de achiziție publică (n.r. licitație) pentru execuția lucrărilor de reabilitare a școlilor gimnaziale „Nicolae Iorga”, „Nichita Stănescu” și „Alexandru Ioan Cuza”.

„Este ultima etapă dinaintea deschiderii șantierelor efective și sunt mulțumit că am reușit să ajungem în acest punct la doar o lună de la semnarea contractelor de finanțare prin Programul Regional Nord-Vest 2021–2027. Da, și în cazul de față vorbim despre proiecte finanțate prin fonduri europene”, a precizat Doru Dăncuș, edilul orașului. Valoarea estimată a lucrărilor pentru care s-a demarat procedura de achiziție, pentru toate cele trei școli, se ridică la 41,9 milioane lei fără TVA și include, printre altele: reabilitarea termică a clădirilor; modernizarea instalațiilor de încălzire și ventilație; implementarea unor sisteme de management energetic; iluminat LED, precum și multe alte lucrări conexe. Data limită de depunere a ofertelor este 10 martie 2026, iar termenul de finalizare a lucrărilor, pentru toate cele trei unități de învățământ, este de 12 luni de la data semnării contractului de execuție.