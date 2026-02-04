Echipe de robotică din Maramureş, pe podium la competiţia din Satu Mare

Echipa EXOROS a Colegiului Tehnic „George Bariţiu” din Baia Mare a încheiat competiția Meet the Techs 2026 pe locul al II-lea, într-un eveniment în care funcționarea robotului, munca în echipă și strategia de joc au fost esențiale pentru succesul obținut. Totodată, echipa Tech-X a Colegiului Naţional „Dragoş Vodă” din Sighetu Mar­maţiei a reuşit să ajungă datorită acestei competiţii pe locul 10 în Romania North League. „Am intrat pe teren cu emoții, energie și multă determinare, iar rezultatele au vorbit de la sine în toate meciurile am avut scoruri de peste 100 de puncte, indiferent dacă am câștigat sau nu. 4 meciuri câștigate din 6, prin strategie, muncă în echipă și multă concentrare, chiar și cele 2 meciuri pierdute cu punctaj mare, 147 puncte, respectiv 171 puncte. Am urcat pe locul 10 în Romania North League. Pentru noi, acest meet nu a fost doar despre puncte sau clasament, ci despre progres, adaptare și pasiunea pentru robotică. Am învățat din fiecare meci, ne-am susținut unii pe alții și am demonstrat că Tech-X nu renunță niciodată, indiferent de provocări”, a transmis echipa de robotică a Colegiului Naţional „Dragoş Vodă” din Sighetu Marmaţiei. În cadrul concursului Meet the Techs din Satu Mare au participat 18 echipe de robotică.