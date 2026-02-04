Maramureșul primește o nouă ambulanță de tip C

Serviciul Județean de Ambulanță (SAJ) Maramureș a fost dotat cu o nouă ambulanță de tip C. Aceasta este o ambulanță de ultimă generație, echipată special pentru intervențiile medicale majore.

„Noua ambulanță este dotată, pe lângă defibrilatorul cu monitorul modern (corpuls 3) și ventilatorul mecanic, în premieră cu un ECHO FAST portabil, vital pentru a diagnostica în câteva secunde hemoragiile interne. Pe lângă aceasta, intră în dotarea sa un videolaringoscop și un corpuls pcr, acest aparat ajută enorm în efortul de a resuscita. Pe lângă aceste dotări, ambulanța tip C prezintă și un sistem de dezinfecție cu ozon. Aceste dotări nu aduc altceva decât un plus siguranței personalului medical și al pacienților. Pe acest tip de ambulanță vor opera echipaje formate din medic, asistent și ambulanțier. În aceste condiții, echipajele medicale pot oferi îngrijiri similare celor din spital, însă la locul intervenției”, au explicat reprezentanții SAJ Maramureș.

Aceste facilități au fost posibile doar prin munca și abordarea în echipă a conducerii Serviciului Județean de Ambulanță Maramureș și a medicilor coordonatori: Dr Pop Găvrilă și Dr. Voiculescu Luca.

,,Este o premieră pentru această zonă, cea a Maramureșului Voievodal, pentru achiziționarea primei ambulanțe de tip C. Este un pas important în modernizarea serviciilor de urgență și nu numai. Achiziționarea acestui tip de ambulanță nu doar îmbunătățește condițiile de muncă pentru echipaje, dar și oferă o șansă mai mare la viață pentru pacienți unde lupta cu timpul este vitală”, a declarat dr. Pop Găvrilă.