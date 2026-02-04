Poliția de Frontieră Sighetu Marmației, dotată cu opt ATV-uri pentru supravegherea zonei montane

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră (ITPF) Sighetu Marmației a recepționat opt ATV-uri moderne, achiziționate în cadrul proiectului transfrontalier Olymp – Supravegherea frontierelor pe terenuri înalte (ROUA00089). Potrivit reprezentanților instituției, demersul vizează creșterea eficienței supravegherii și securizării frontierei de stat în zonele montane greu accesibile.

Cele opt ATV-uri, cu o valoare totală de 648.920 de lei (127.327 euro), vor fi distribuite structurilor operative care acționează în zona alpină și vor fi utilizate în misiuni de supraveghere și intervenție în teren montan dificil, unde accesul este limitat cu mijloacele clasice.

„Implementarea proiectului va conduce la îmbunătățirea capacității operaționale a structurilor beneficiare și la consolidarea cooperării transfrontaliere, în beneficiul securității regionale și al cetățenilor”, se arată într-un comunicat transmis de ITPF Sighetu Marmației.

Proiectul Olymp se derulează în perioada 10 mai 2025 – 9 noiembrie 2026 și are doi parteneri: Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației, în calitate de lider de proiect, și Detașamentul 27 de Grăniceri Mukacevo, ca partener.

Valoarea totală a proiectului este de 436.051,34 euro, din care 392.446,20 euro reprezintă contribuția Uniunii Europene, restul fiind asigurat din surse proprii.