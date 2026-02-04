Sindicaliștii din Sănătate se pregătesc de grevă

Angajații din sistemul sanitar și asistență socială sunt de acord cu declanșarea grevei generale, dacă Guvernul nu renunță la tăierea de 10% din fondul de salarii. Conducerea Sanitas Maramureș spune că dacă negocierile vor eșua, atunci se va stabili un calendar clar al protestelor.

„În cursul lunii ianuarie a avut loc un referendum în rândul membrilor de sindicat și peste 80% din angajați sunt împotriva măsurii de diminuare cu 10% a cheltuielilor de personal, iar acest lucru îl vom apăra prin acel mijloc de acțiune sindicală pe care membrii de sindicat l-au votat. Se vor face toate demersurile care vor avea drept finalizare greva generală. Avem mandatul și voința majorității membrilor de sindicat. Nu există un calendar când începem cu greva de avertisment și când continuă cu cea generală, pentru că din discuțiile care se poartă la nivelul Ministerului Sănătății, al Ministerului Muncii și la nivelul Guvernului se pare că ar avea tendința de a excepta cele două sisteme de la această tăiere arbitrară de 10%. Atunci nu vom mai declanșa greva”, a declarat Mircea Ciocan, președintele Sanitas Maramureș. Restul revendicărilor, precum deblocarea angajărilor spre exemplu, vor fi soluționate amiabil, a mai punctat acesta.