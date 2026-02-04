Ziua Internaţională a Nonviolenţei în Şcoală, marcată „sub forma unui dialog interactiv”

Inspectoratul Școlar Județean Maramureș a marcat Ziua Internațională a Nonviolenței în Școală printr-un eveniment adresat elevilor de gimnaziu din județul Maramureș. Obiectivul evenimentului a fost acela de a se promova un comportament responsabil, bazat pe respect și pe gestionarea corectă a emoțiilor.

Evenimentul „Mesajul meu antiviolență”, aflat la cea de-a IV-a ediție, s-a derulat sub forma unui dialog interactiv între sportivul Andrei Ostrovanu, kickboxer de talie mondială, și comisar-șef de poliție Nicolae Popescu, reprezentant al Biroului de Siguranță Școlară. Întâlnirea le-a oferit elevilor o perspectivă clară asupra diferenței dintre violența controlată specifică sportului și violența din mediul școlar.

Activitățile s-au desfășurat la Colegiul Național „Gheorghe Șincai”, Baia Mare, iar grupul-țintă a fost format din elevii unităților școlare ale localităților limitrofe municipiului Baia Mare, respectiv la Colegiul de Arte, Baia Mare, pentru elevii din municipiul Baia Mare, în total fiind reprezentate 32 de instituții de învățământ.

Discuțiile au vizat teme de interes major pentru elevi, precum controlul emoțiilor, respectul față de colegi, profesori și părinți, regulile care trebuie respectate atât acasă, cât și în școală, precum și consecințele comportamentelor violente, inclusiv aspecte legate de răspunderea legală și cazierul judiciar.

Profesorii şi elevii şi-au exprimat gândurile despre eveniment. „A fost o experiență utilă, alături de oameni implicați, precum Andrei Ostrovanu – un promotor al sportului și al corectitudinii. Îmi doresc mult ca elevii prezenți să ducă mai departe informațiile primite, să le discute în grupurile lor de prieteni și să fie mai atenți la alegerile pe care le fac”, a punctat prof. Nora Blaga.

Daria Chifor, elevă în clasa a VIII-a, la Școala Gimnazială Remetea Chioarului a completat: „A fost o experiență foarte frumoasă, greu de imaginat. Mi-ar plăcea ca această experiență să se repete. Am învățat cum să gestionez o situație de bullying”, iar Laurențiu Șerban, clasa a VI-a, de la Școala Gimnazială Baia Sprie a precizat că: „La această activitate am înțeles că nu trebuie să răspunzi cu aceeași „monedă” unei provocări. În cazul în care un agresor nu se oprește din a batjocori victima, trebuie să mă adresez unui adult. Am mai învățat că agresorul nu este pur și simplu o persoană care dorește să dea bullying altei persoane, ci este, la rândul său, o victimă care a adunat în el durere și frică. Pentru a opri acest fenomen, trebuie să avem curajul noi, copiii, să spunem STOP!”

Activități similare vor urma, fiind dedicate elevilor din unitățile școlare care nu au putut participa la această întâlnire.