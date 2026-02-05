290 locuri de muncă disponibile în Maramureș

În această săptămână, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș pune la dispoziția celor interesați 290 locuri de muncă vacante.

Se caută: ajutor bucătar, ajutor ospătar, agent curier, brutari, conducători auto, confecționeri lenjerie, croitori, femei de serviciu, instalatori apă, canal, îngrijitor spații hoteliere, îngrijitor clădiri, îngrijitori de copii, lăcătuși mecanici, lucrători bucătari, lucrători comerciali, manipulanți mărfuri, mecanici auto, muncitori necalificați, patiser, pizzer, preparator înghețată, spălătoreasă lenjerie, strungari, sudori, tâmplari universali, vânzători, dar și administrator cont, administrator pensiune turistică, administrator societate comercială, asistent manager, consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generală, contabil, director societate comercială, farmacist, ingineri, manageri.

Cei interesați pot obține mai multe informații de la sediul AJOFM Maramureș, Baia Mare, str. Hortensiei 1/A, tel. 0262 227 821, e-mail: ajofm.mm@anofm.gov.ro.

Învățământul primar – Fără studii (66):

• ajutor bucătar (2)

• ajutor ospătar (2)

• alți muncitori în servicii pentru curățenie (3)

• îngrijitor spații hoteliere (4)

• lucrător bucătărie (spălător vase mari) (1)

• muncitor necalificat la ambalarea produselor solide și semisolide (2)

• muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (17)

• muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (14)

• muncitor necalificat în industria confecțiilor (5)

• muncitor necalificat la întreținerea de drumuri, șosele, poduri, baraje (1)

• muncitor necalificat în metalurgie (7)

• muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (2)

• spălător vehicule (2)

• ucenic (3)

Studii gimnaziale – Școala Generală (82):

• ajutor bucătar (5)

• ambalator manual (7)

• asistent personal al persoanei cu handicap grav (5)

• barman (4)

• bucătar (2)

• conducător auto transport rutier de persoane (1)

• conducător auto transport rutier de mărfuri (1)

• confecționer produse textile (10)

• croitor (1)

• femeie de serviciu (1)

• gestionar depozit (1)

• instalator apă, canal (2)

• îngrijitor clădiri (1)

• îngrijitor de copii (1)

• lucrător bucătărie (spălător vase mari) (6)

• lucrător comercial (4)

• manipulant mărfuri (15)

• mașinist la mașini pentru terasamente (ifronist) (1)

• menajeră (2)

• patiser (3)

• pizzer (1)

• preparator înghețată (1)

• recepționist (2)

• tâmplar universal (1)

• ucenic (3)

• vânzător la domiciliul clientului pe bază de comandă (1)

Studii liceale – Liceu de specialitate (11):

• contabil (1)

• electrician în construcții (1)

• recepționer de hotel (2)

• referent resurse umane (1)

• reprezentant comercial (1)

• specialist marketing (1)

• tapițer (2)

• tâmplar universal (2)

Studii liceale – Liceu Teoretic (44):

• administrator (2)

• agent curier (1)

• agent de vânzări (4)

• ajutor bucătar (2)

• asistent manager (1)

• barman (2)

• brand manager (1)

• brutar (1)

• coafor (1)

• conducător auto transport rutier de mărfuri (5)

• croitor (2)

• funcționar administrativ (1)

• lenjerier, confecționer lenjerie după comandă (4)

• lucrător comercial (4)

• operator introducere, validare și prelucrare date (5)

• organizator prestări servicii (1)

• organizator relații (1)

• programator producție (1)

• specialist marketing (1)

• șef schimb (1)

• vânzător (2)

• vopsitor industrial (1)

Studii Profesionale – Școală Profesională (54):

• brutar (1)

• bucătar (5)

• cameristă hotel (4)

• călcătoreasă lenjerie (1)

• conducător activitate de trasport rutier (1)

• conducător auto transport rutier de mărfuri (1)

• confecționer-asamblor articole din textile (5)

• electrician de întreținere și reparații (1)

• electromecanic stație pompare apă-canal (1)

• fierar betonist (5)

• instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze (4)

• lăcătuș mecanic (1)

• lăcătuș mecanic de întreținere și reparații universale (2)

• mașinist la mașini pentru terasamente (ifronist) (1)

• operator la mașini-unelte cu comandă numerică (2)

• ospătar (chelner) (6)

• spălătoreasă lenjerie (2)

• stivuitorist (1)

• strungar universal (1)

• sudor (1)

• șofer de autoturisme și camionete (6)

• vânzător (1)

• zidar rosar-tencuitor (1)

Studii Postliceale (10):

• agent de securitate incintă (magazin, hotel, întreprindere etc) (1)

• asistent farmacist (1)

• dulgher (exclusiv restaurator) (5)

• mecanic auto (3)

Studii Universitare (23):

• administrator cont (1)

• administrator pensiune turistică (1)

• administrator societate comercială (1)

• asistent manager (1)

• consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generală (1)

• contabil (1)

• director societate comercială (1)

• farmacist (2)

• inginer autovehicule rutiere (1)

• inginer în industria alimentară (1)

• inginer-șef în construcții (2)

• manager (2)

• manager de întreprindere socială (5)

• manager de operațiuni/produs (1)

• recepționist (1)

• reprezentant comercial (1)