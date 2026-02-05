Director nou la OCPI Maramureș

Daniela Onița-Ivașcu, fost viceprimar al municipiului Sighetu Marmației și actual consilier local, a fost numită în funcția de director al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Maramureş.

Instituția a fost condusă interimar, în ultimele 10 luni, de șefa Serviciului Înregistrare Sistematică, Elena Mihaela Soponar, după ce fostul director (perioada 2013-2025), Ovidiu Ștefan, a plecat din instituție. Numirea directorilor OCPI-urilor județene îi aparține, conform legii, directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). Daniela Onița-Ivașcu, avocat al Baroului Maramureș din 2002, este fostul președinte al PNL Sighetu Marmației, iar acum ocupă funcția de consilier local în cadrul forului deliberativ din Municipiul Sighet. ”Un nou drum, o nouă provocare, un nou început, un moment care este mai mult decât o funcție”, a declarat Daniela Onița-Ivașcu după numirea oficială.