Într-o comună, primarul face meditații gratuite cu elevii de gimnaziu

Administrația locală din Comuna Cicârlău anunță că, începând de sâmbătă, 7 februarie 2026, se reiau ședințele de pregătire gratuită, la disciplina matematică, meditații dedicate elevilor claselor a VII-a și a VIII-a, care doresc, bineînțeles.

Acestea au ca scop pregătirea elevilor pentru Evaluarea Națională (examenul de capacitate) – un pas esențial pentru admiterea la liceul dorit. Locația rămâne aceeași: sala de ședințe a Consiliului Local, str. Unirii nr. 5, localitatea Cicârlău, cursurile începând cu ora 9:00. Meditatorul este chiar… primarul. O face din plăcere: „Sunt mândru să pot contribui activ la acest proces și să sprijin performanța școlară a elevilor noștri. Eu le predau elevilor. O fac de ani buni. Am terminat în tinerețe studiile la profilul mate-info și așa că pot să îi ajut pe cei care doresc. Chiar am avut o ședință în consiliul de administrație cu doamna director și cu ceilalți profesori, să-i anunțe pe copii dacă vor. Eu nu sunt într-o competiție cu vreun profesor, departe de mine gândul acesta. Doresc doar să-i ajut pe copii. Un ajutor oricât de mic, eu spun că e bine-venit pentru ei”, ne-a declarat Sorin Lupșe.