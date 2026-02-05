Măsuri de sprijin pentru persoanele vulnerabile din Tăuții-Măgherăuș

Primăria Tăuții-Măgherăuș anunță că în această lună vor demara două proiecte importante, gândite pentru a veni în sprijinul persoanelor vulnerabile din comunitatea tăuțeană. Sunt oameni pentru care orice ajutor contează mult.

Astfel, cetățenii cu dizabilități, încadrați în grad de handicap grav sau accentuat, vor primi, începând cu acest an, o compensație de până la 500 de lei la plata impozitelor.

„Pentru copiii cu dizabilități vom acorda în fiecare lună un suport financiar în valoare de 300 de lei, pe tot parcursul anului 2026. Am încredere că aleșii locali ai orașului nostru vor înțelege necesitatea adoptării acestor măsuri, pentru că este datoria noastră, ca reprezentanți ai administrației publice locale, să fim alături de cei care se confruntă cu dificultăți și pentru care astfel de măsuri pot face o diferență reală. Fiecare gest de sprijin contează, iar o comunitate puternică se construiește având grijă de cei mai vulnerabili dintre noi”, a explicat Dumitru Marinescu, primarul orașului.