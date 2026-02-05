Mesaje de apreciere pentru femeile medic din Maramureș

Cu ocazia Zilei Mondiale a Femeii Medic, marcată în data de 3 februarie, mai multe instituții medicale din județ au ținut să transmită mesaje de apreciere la adresa colegelor lor pentru profesionalismul, competența și responsabilitatea de care acestea dau dovadă.

„Contribuția dumneavoastră este esențială pentru asigurarea calității actului medical și pentru menținerea încrederii pacienților în serviciile oferite de spitalul nostru. Prin implicare și dedicare, reprezentați un pilon important al echipei medicale și un exemplu de bună practică profesională”, a declarat Rareș Pop, managerul Spitalului Județean de Urgență Baia Mare.

Și la Serviciul Județean de Ambulanță Maramureș femeile medic au fost centrul atenției.

„Aducem un omagiu femeii medic care își poartă halatul nu în spital, ci pe ambulanță cu sirenă, în frig, în ploaie, în noapte. Femeia medic de pe ambulanță este prima care ajunge. Prima care vede. Prima care decide. În câteva secunde, transformă haosul în ordine, panica în speranță și urgența în șansă la viață. Lucrează în stradă, în case necunoscute, pe marginea drumului, acolo unde medicina nu are pereți, dar are nevoie de curaj, luciditate și o inimă puternică. Îmbină știința cu instinctul, viteza cu precizia, autoritatea cu blândețea”, au transmis responsabilii Asociației Ambulanța pentru Maramureș.