Păreri pro și contra cu privire la serviciile oferite de Spitalul Județean de Urgență

Conducerea Spitalului Județean de Urgență Baia Mare spune că zilnic primește reacții din partea pacienților sau aparținătorilor, privind felul în care au fost tratați în unitatea medicală. Părerile sunt împărțite, însă sunt și destule exemple în care familiile celor bolnavi trimit scrisori de mulțumire pentru profesionalismul și empatia cu care au fost întâmpinați în acele momente grele.

„Fiecare mesaj contează. Primim zilnic reacții din partea pacienților și aparținătorilor. Unele sunt aprecieri care ne bucură și ne dau încredere că munca depusă de colegii noștri este văzută și respectată. Altele sunt critice și le tratăm cu maximă seriozitate, pentru că ele ne arată unde mai avem de lucru și ce trebuie îmbunătățit. Un mesaj primit recent, din partea doamnei Zoia Corondan, ne-a reamintit cât de mult contează lucrurile care țin de curățenie, organizare, comunicare și respectul față de pacient. Aprecierea adresată medicilor, asistenților și întregului personal, într-un context aglomerat și solicitant, este un semn că eforturile depuse zi de zi nu sunt în zadar. Știm că nu totul este perfect. Știm că mai avem pași de făcut. Tocmai de aceea, feedbackul – fie el pozitiv sau critic – este extrem de important”, explică reprezentanții spitalului.

Și oficialii Consiliului Județean Maramureș spun că Spitalul Județean de Urgență Baia Mare se află pe drumul cel bun în ceea ce privește comunicarea cu pacienții și familiile lor.

„Când ajungi cu cineva drag la urgență, nu mai ești sigur pe nimic: te temi, aștepți, te agăți de fiecare explicație clară, de fiecare privire calmă, de fiecare gest mic. Iar în aceste scrisori se simte exact asta: ușurarea, faptul că cineva a fost acolo, că oamenii nu au fost tratați ca niște cazuri, ci ca oameni. Scrisorile acestea reprezintă nu doar mesaje de recunoștință, ci sunt certificate de valoare și dovada că suntem pe drumul cel bun”, a explicat Gabriel Zetea, președintele CJ Maramureș.