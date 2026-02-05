Programul de sprijin pentru mame cu bebeluși, asigurat până în aprilie

Programul menit să sprijine proaspetele mămici din comunitatea de pe Pirita este asigurat până în luna aprilie. Reprezentanții Asociației Pirita Children spun că această perioadă este cea mai grea pentru micuți.

„Poate cea mai bună veste pentru anul 2026 este că reușim să ducem programul de sprijin pentru mame cu bebeluși, până la finalul lunii aprilie. Adică, vom acoperi perioada cu cele mai multe riscuri pentru copiii 0-3 ani. Reușim asta, datorită unei sponsorizări și donațiilor cu scutece, hăinuțe și produse de igienă pe care le primim de la mămici din oraș. Începând chiar de luni, programul nostru va avea o nouă componentă la care visam de un an: ședințe de educație parentală pentru cele mai tinere dintre mămici (nu avem decât 2 mămici minore care au 17 sau peste 17 ani)”, anunță oficialii asociației.

Mamele au mare nevoie de un spațiu unde să fie ascultate și să primească un sprijin real și concret, atunci când au nevoie.

„Să fii mamă în Pirita e un lucru greu. Tu ești coloana vertebrală a familiei și ții totul în echilibru. Pe ghețușul iernii, asta e și mai dificil. La programul nostru mamele găsesc un spațiu sigur unde sunt ascultate, sprijinite și îndrumate. Aici găsesc ajutor concret (scutece, hăinuțe), dar și răspunsuri despre cum să-și îngrijească bebelușul”, explică Cornelia Butcovan, coordonatoarea programului.