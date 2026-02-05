S-a redeschis circulaţia pe podul din Vişeu de Jos

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a decis redeschiderea traficului rutier și pietonal pe podul amplasat, pe DJ188, în Vișeu de Jos, care leagă comunitatea de satul Bocicoel. Traficul rutier pe pod se desfăşoară pe o singură bandă pe ambele sensuri, cu reglementarea priorității prin semafoare mobile care au fost instalate la capetele rampelor de acces pe pod. Viteza de circulație pe pod a fost restricţionată la 20 km/h pentru vehiculele cu sarcina de până la 3,5 tone. De asemenea, se interzice oprirea vehiculelor pe pod. Accesul pietonal se permite pe partea din aval al podului. Se interzice accesul pietonal pe pod, pe partea afectată în amonte.