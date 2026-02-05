Școala „Dimitrie Cantemir”, câștigătoarea Cupei Tymbark U8 la Baia Mare

Cei mai mici fotbaliști au oferit meciuri pline de entuziasm și fair-play în etapa municipală a Cupei Tymbark, categoria U8 băieți, sezonul 2025-2026.

Etapa municipală Baia Mare a Cupei Tymbark U8 (băieți) s-a desfășurat la începutul lunii februarie și a adus la start opt echipe școlare, împărțite în două grupe, care au oferit un adevărat spectacol sportiv, marcat de bucuria jocului, ambiție și spirit de competiție.

În Grupa A, Școala „Dimitrie Cantemir” și Școala „Lucian Blaga” au dominat clar competiția, ambele acumulând câte 7 puncte, departajarea fiind făcută la golaveraj, în favoarea Școlii „Dimitrie Cantemir” (16-1). Locurile 3 și 4 au revenit Liceului Internațional și Școlii „Simion Bărnuțiu”. În Grupa B, Școala „Avram Iancu” s-a impus cu 7 puncte, urmată de Școala „Alexandru Ioan Cuza”, cu 6 puncte, iar pe pozițiile 3 și 4 s-au situat Școlile 18 și „Vasile Alecsandri”.

Semifinalele, disputate pe 3 februarie, în Sala de sport a Școlii „Vasile Alecsandri”, au confirmat forma bună a echipelor din Grupa A. Școala „Dimitrie Cantemir” a trecut cu 2-0 de Școala „Alexandru Ioan Cuza”, în timp ce Școala „Lucian Blaga” s-a impus clar, 3-0, în fața Școlii „Avram Iancu”.

Finala mică a fost una echilibrată, Școala „Alexandru Ioan Cuza” și Școala „Avram Iancu” terminând la egalitate, 1-1, iar locul al treilea a fost decis la lovituri de departajare, unde Școala „Avram Iancu” s-a impus cu 2-1.

Marea finală a adus față în față cele mai bune echipe ale turneului, Școala „Dimitrie Cantemir” și Școala „Lucian Blaga”. După un meci spectaculos, încheiat la egalitate, 2-2, trofeul a fost decis la penalty-uri, unde elevii Școlii „Dimitrie Cantemir” s-au impus cu 4-2, devenind campionii municipali U8.

Clasament final: 1. Școala „Dimitrie Cantemir” (prof. Florin Șter); 2. Școala „Lucian Blaga” (prof. Nichita Țiplea); 3 Școala „Avram Iancu” (prof. Cătălin Țîrlea); 4. Școala „Alexandru Ioan Cuza” (prof. Adrian Șuta).

Echipele școlilor „Dimitrie Cantemir” și „Lucian Blaga” vor reprezenta municipiul Baia Mare la etapa județeană.

Jocurile au fost arbitrate de Bogdan Peter, Cristian Sas și Gabriel Pante.

Comisia de organizare a fost constituită din profesorii: Octavian Dragomir, Dan Marchiș, Călin Borota, Adrian Șuta, Florin Șter, Cătălin Țîrlea, Cristian Porumb, Florica Suciu și Cristian Șimon. (sursă informații și foto: prof. Octavian Dragomir)