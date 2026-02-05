Sediul Remin trece oficial în patrimoniul Băii Mari

„Centrala Minelor” cum mai este cunoscut sediul Remin intră, oficial, în patrimoniul municipiului Baia Mare, anunță primăria. Dar asta numai după ce se va adopta și hotărârea în Consiliul Local Baia Mare prin care se va face plata tranzacției.

„Achiziționarea fostului sediu al Remin este în acest moment o certitudine. Perioada de depunere a ofertelor s-a încheiat, Municipiul Baia Mare a rămas singurul ofertant și câștigătorul procedurii. Singurul pas pe care îl mai avem de făcut înainte ca această clădire-simbol să devină oficial a băimărenilor, este adoptarea hotărârii de Consiliu Local prin care se aprobă plata efectivă și încheierea tranzacției”, a spus Doru Dăncuș, edilul municipiului. Prețul tranzacției este de 13.100.000 lei, din care 653.800 lei au fost achitați deja sub forma garanției de seriozitate la depunerea ofertei. De asemenea, din prețul total va fi scăzută și suma de 3.273.120 lei, care reprezintă datoriile istorice ale Remin la bugetul local. Rămâne, așadar, o sumă de 9.173.079 lei pe care administrația locală va trebui să o transfere până la data de 30 aprilie 2026. Această tranzacție este și o premieră la nivel național. Asta deoarece vorbim despre primul și singurul imo­bil valorificat de societatea Remin, aflată în insolvență. „Important este, însă, că factorii decidenți au înțeles că acest demers este unul serios, au înțeles importanța preluării și salvării de către municipalitate a acestei clădiri și s-au coalizat în jurul acestuia”, a completat Doru Dăncuș.

Reprezentanții administrației locale spun că de acum se pregătesc să efectueze, în regim de urgență, studiile și expertizele necesare pentru a clarifica starea actuală a clădirii. În paralel, vor lucra și la identificarea unor surse de finanțare pentru reabilitarea acesteia și introducerea sa cât mai rapidă în circuitul public.