Când vor fi organizate principalele olimpiade școlare?

Calendarul olimpiadelor și concursurilor naționale în anul școlar 2025-2026, precum și al olimpiadelor internaționale a fost publicat de Ministerul Educației și Cercetării. Pe baza acestor liste, elevii vor primi în anul școlar următor (2026-2027) burse școlare.

Potrivit calendarului oficial, Olimpiada de Limba și literatura română 2026 se va desfășura astfel: Etapa județeană are loc pe 8 martie 2026. Etapa națională pentru clasele V-VIII se desfășoară în perioada 14-18 aprilie 2026, la Cluj-Napoca (județul Cluj), iar pentru clasele IX-XII are loc în perioada 1-5 aprilie 2026, la Botoșani (județul Botoșani).

Olimpiada „Lectura ca abilitate de viață”: Etapa județeană are loc pe 21 martie 2026. Etapa națională pentru clasele V-VIII se desfășoară în perioada 4-7 mai 2026, la Bacău (județul Bacău). Pentru clasele IX-XII, etapa națională are două probe: proba A – 6 aprilie 2026 (online) și proba B – 23-26 aprilie 2026, la Focșani (județul Vrancea).

Olimpiada de Limba engleză: Etapa județeană are loc pe 14 martie 2026 (proba scrisă) și pe 21 martie 2026 (proba orală). Etapa națională se desfășoară în perioada 5-9 aprilie 2026, la Brașov (județul Brașov).

Olimpiada de Limba franceză: Etapa județeană are loc pe 7 martie 2026. Etapa națională se desfășoară în perioada 6-10 aprilie 2026, la Piatra-Neamț (județul Neamț).

Olimpiada de Matematică: Etapa județeană are loc pe 7 martie 2026. Etapa națională pentru clasele V-VIII se desfășoară în perioada 30 martie – 3 aprilie 2026, la Drobeta-Turnu Severin (județul Mehedinți), iar pentru clasele IX-XII are loc în aceeași perioadă, 30 martie – 3 aprilie 2026, la Alba Iulia (județul Alba).

Olimpiada de Fizică: Etapa județeană are loc pe 14 martie 2026. Etapa națională se desfășoară în perioada 6-10 aprilie 2026, la Craiova (județul Dolj).

Olimpiada de Chimie: Etapa județeană are loc pe 22 martie 2026. Etapa națională se desfășoară în perioada 25-29 aprilie 2026, la Sibiu (județul Sibiu).

Olimpiada de Biologie: Etapa județeană are loc pe 6 martie 2026. Etapa națională se desfășoară în perioada 20-24 aprilie 2026, la Drobeta-Turnu Severin (județul Mehedinți).